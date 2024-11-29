學界D1田徑｜男拔女拔蟬聯全場總冠軍　女拔萃連續17年稱霸

2024/25年度的港九D1學界田徑今日（29日）煞科，總成績領先的拔萃男書院與拔萃女書院順利奪冠，當中女拔萃取得17連霸。



港九D1學界田徑煞科日，力爭衛冕的拔萃男書院及拔萃女書院完成首兩日後領先，經過上午，男拔萃以總分280分排榜首，領先次席的喇沙書院49分；女拔萃則取得359分繼續領先，拋離第二位的德望72分。

午飯過後，分別上演各個組別的100米、400米及1500米，男拔與女拔在接力項目開始前進一步拉開分差，男拔領先94分，女拔則有83分優勢。

+ 1

拔萃男書院在接力項目取得三冠兩季，即使男子丙組4X100米接力被取消資格，但乙組在4X100米及4X400米奪冠兼打破學界紀錄，結果以456分蟬聯全場總冠軍，完成四連霸。

兩個學年的D1學界只差半年，男拔隊長梁靖舜、張志軒直言衛冕非易事：「兩次學界相隔半年，多得一眾隊友的努力，才可在短時間內有好成績，當中乙組兩項接力奪冠再破紀錄有驚喜。」兩名男拔隊長表示今年爭冠比往年困難，樂見良性競爭，指對手在暑假積極備戰，進步不少，這狀況下大家才會進步。

學界D1田徑｜男女拔半日繼續領先 梁靖恆奪金無緣再破紀錄

男拔隊長張志軒、梁靖舜（右）。（趙子晉攝）

女子組方面，拔萃女書院累積總分534分，以97分的優勢力壓次席的德望，完成大滿貫，連續17年稱霸港九D1學界。女拔一眾隊員在頒獎禮上換上印有「17」字樣的衛衣，在大合照時再做出「17」的手勢。季軍則由協恩奪得。

拔萃女書院6名隊長鄔凱堯、方曦文、姚康晴、李珞瑜、卓念恩、趙希然表示這個冠軍得來不易：「今年學界賽前或比賽途中也有隊友受傷，在不同的困難下仍可衛冕，感激一眾隊友及教練的付出，大家都在暑假為學界備戰，而放棄出外旅行的機會，17連霸是眾人努力得來的成果。」

拔萃女書院6名隊長感激一眾隊員的付出。（趙子晉攝）

拔萃女書院連續17年贏得全場總冠軍。（趙子晉攝）

2024/25港九D1學界田徑總成績（只列前四）



男子組

冠軍：拔萃男書院（甲組175分／乙組148分／丙組133分／總分456分）

亞軍：喇沙書院（甲組115分／乙組89分／丙組161分／總分366分）

季軍：余振強紀念中學（甲組115分／乙組70分／丙組33分／總分218分）

殿軍：香港華仁書院（甲組72分／乙組103分／丙組27／總分202分）



女子組

冠軍：拔萃女書院（甲組178分／乙組185分／丙組171分／總分534分）

亞軍：德望學校（甲組164.5分／乙組160.5分／丙組112分／總分437分）

季軍：協恩中學（甲組109分／乙組153分／丙組131分／總分393分）

殿軍：港大同學會書院（甲組43分／乙組74分／丙組67分／總分184分）

