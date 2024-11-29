學界D1田徑｜華仁黃梓奡克服低潮破金牌荒　彩天陳庭方膺百米飛人

各校的學生在灣仔運動場奮力打氣，是港九學界D1田徑賽的獨有風景，對最後一年參賽的中六生黃梓奡及陳庭方而言，今年D1更具意義，皆因兩人齊齊奪金。

就讀九龍華仁書院的黃梓奡，來到最後一年的學界終破金牌荒，首度在個人項目稱霸，以49.90秒率先衝線，贏得男子甲組400米的金牌，同時打破學界紀錄，中學生涯不留憾；彩虹天主教中學的陳庭方，首度參加D1即膺男子甲組的「百米飛人」，雖然未能衝擊學界紀錄，但對成績依然滿意。



黃梓奡在男子甲組400米打破學界紀錄。（趙子晉攝）

學界D1田徑｜黃梓奡首奪金再破學界紀錄

港九D1學界田徑煞科日一共誕生6項紀錄，九龍華仁書院的中六生黃梓奡（音：傲）是其中一人，他在男子甲組400米決賽跑出49.90秒，以0.14秒之差力壓民生書院的鍾朗晞，贏得中學生涯第一面﹑亦是最後一面D1學界金牌。

黃梓奡看到大鐘上是破紀錄的時間，當然難掩興奮，衝線後盡情慶祝，同時接受其他對手的祝賀。當他離開賽道接受訪問時，旁邊的同學隨即起哄，一邊以手機記錄這一刻，一邊等待黃梓奡完成訪問再慶祝，同學對黃說：「都叫你要對自己有信心！」

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黃梓奡打破學界紀錄後盡情慶祝。（趙子晉攝）

黃梓奡在去年陷入小低潮，一直被傷病纏身，大大影響他在比賽及訓練的表現，過去一年遑論刷新個人最佳時間，連貼近「PB」都不能，使黃陷入信心危機，覺得自己一直沒有進步，甚至曾經想過轉戰其他項目。當傷病問題解決後，黃梓奡的戰績在近期逐漸回升，令他在今次D1學界更有信心，結果將個人最佳時間推前半秒。

「我賽前有想過跑出這成績，但我對自己都不太肯定，在最後一年跑出PB﹑贏得金牌﹑再打破學界紀錄，令我的中學生涯沒有遺憾，同時也要多謝自己，就算在艱難的時候都沒有放棄，一直堅持下去。」

黃梓奡感激自己一直堅持，沒有放棄。（趙子晉攝）

黃梓奡的同學能夠來到灣仔運動場親身支持，多得華仁網開一面，「以往學校不容許中六生來學界觀戰，幸好今年通融一次，在同學面前出賽一直是我的願望，今次難得有同學支持，在場上給予我更大的推動力。」

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場邊的同學比黃梓奡更興奮。（趙子晉攝）

學界D1田徑｜彩天陳庭方首戰D1膺百米飛人

在上月世界中學生運動會摘下兩面接力銅牌的陳庭方（James），今年從顧超文中學轉校至彩虹天主教中學，並首度出戰港九D1學界田徑，James在決賽跑出10.65秒，以0.03秒之差力壓拔萃男書院的古綽峰，初次出戰D1即奪金。

陳庭方的個人最佳時間是10.48秒，與今槍相差0.17秒，James未有太失望，直言時間是在預計範圍之內，而今年經歷過不同比賽，年尾也可跑出這時間，他亦感滿意。

中六的陳庭方（右二）首度出戰港九D1學界田徑。（趙子晉攝）

陳庭方第一次﹑亦是最後一次在D1賽場獻技，當然十分享受D1的氣氛。一眾港隊隊友，包括保持男子100米及200米學界紀錄的吳君浩也特意撐場，James更笑言衝着對方的紀錄而來，「第一年參加D1（田徑），所有對手都是熟悉臉孔，同時都是強手，基本上全港最強勁的中學生都齊集D1，同場競技的感覺很好。現場氣氛亦十分好，今日不少（港隊）隊友也有到場，甚少本地賽事有這種氣氛。」

陳庭方笑言今日以打破吳君浩的紀錄為目標。（趙子晉攝）