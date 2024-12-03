跆拳道品勢世錦賽｜Lokman爸爸楊志英失誤出局　自評心理質素未足

「唔好意思令大家失望！」

67歲的楊志英，既是本地男團MIRROR隊長楊樂文（Lokman）的父親，也是香港隊出戰「香港2024世界跆拳道品勢錦標賽」中最年長的選手，今早（3日）在紅磡香港體育館出戰公認品勢65歲以上組別男子個人賽，惜「楊Sir」第一回合重心不穩而扣分，不敵英國選手無緣晉級。

離開比賽台後，楊Sir連忙向教練、港隊工作人員致歉，就算是沙場老將，登上世錦賽的大舞台，都難免因為心態而影響發揮。



香港2024世界跆拳道品勢錦標賽 一文認識何謂品勢+賽程+購票連結

香港2024世界跆拳道品勢錦標賽繼續在紅館上演，港隊的楊志英是今屆港隊的焦點選手，除了他是Lokman的父親，亦是今屆港隊最年長的代表。當他入選今屆港隊名單後，楊Sir每星期練4、5日，為世錦賽催谷狀態。

紅館藍閘外，特意設置了軟墊讓選手們熱身，67歲的楊志英在開賽前一個多小時前，已在反覆演練8套標準動作。就算是練習，楊Sir沒有躲懶，每個出拳、起腳都盡善盡美，為出戰公認品勢65歲以上組別男子個人賽作好準備。

楊志英賽前在紅館外密密訓練。（趙子晉攝）

這個65歲以上組別沒有種子排名，所有對賽都是以抽籤產生，選手以單對單形式對戰，選手在兩個回合中打出賽前抽出的兩套套拳，再以平均得分定勝負，楊Sir與英國選手Ali Pourtaheri交手爭奪8強席位，他在進場神情堅定，等待上場時閉目入神，專注比賽，在場的港隊隊員與觀眾也高呼「楊Sir加油」，為他打氣。

67歲的楊志英是今屆港隊最年長的選手。（蘇煒然攝）

第一回合，楊Sir與英國選手打出「高麗」，楊Sir在其中一個踢腳動作時，重心不穩，負責品勢隊的中國香港跆拳道協會技術委員會副總監蔡創成指這個失誤扣分0.3，楊Sir在該回合取得8.06分，英國選手則獲8.44分。第二回合則抽出「天拳」，楊Sir今回合沒有失誤，最終得8.2分，而英國選手同得8.44分，楊志英兩回合計得8.13分，不敵英國選手無緣八強。

楊志英出戰65歲以上組別個人賽。（蘇煒然攝）

楊志英首圈不敵英國選手止步。（蘇煒然攝）

「唔好意思呀！」楊志英離開比賽台後，楊Sir連忙向教練、港隊工作人員為失誤致歉，賽後坦言對戰果感失望，「今早訓練時我十分有信心上頒獎台，可惜打第一套拳（高麗）時太心急，踢腳時重心轉移不夠好，所以出現失誤，除了這個失誤其他動作都沒有大問題，自己心理質素未夠好，今次戰果都十分失望。」楊志英續指，在場上未夠集中而導致失誤，是今次的致敗原因。

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難得來到紅館舞台，楊Sir指兒子Lokman多次追問他比賽時間，Lokman本身亦會到場，「他（Lokman）說會來但未到....」即使兒子未到場已完成賽事，楊Sir依然十分享受，「始終不是每項運動都可以在紅館打比賽」。

就算是67歲的楊Sir，出戰世界錦標賽這些大賽，都難免因為心態問題而未能發揮最佳水平，不過這就是品勢賽事，容不下半點失誤。完成訪問後，楊Sir再度向記者道歉，「唔好意思令大家失望」，但無論今場是勝是負，楊Sir的毅力、認真程度也值得大家學習。

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