林穎璋戰福岡國際馬拉松刷新港績　謝俊賢陳偉聰分破中長距離紀錄

周日（1日）在日本舉行的福岡國際馬拉松，港將林穎璋跑出2小時15分31秒，刷新香港紀錄；同一周末，香港跑手陳偉聰和謝俊賢出戰日本體育大學長距離競技會，也分別在5000米及10000米突破港績。



林穎璋刷新男子全馬香港紀錄。（中國香港田徑總會）

福岡國際馬拉松，林穎璋以2小時15分31秒完賽排第16，同時將男子全馬香港紀錄推前51秒之多，舊紀錄為黃尹雋在2023年9月在柏林馬拉松創下的2小時16分22秒。而舊紀錄保持者黃尹雋，則以2小時23分59秒完賽，排第41名；冠軍則由日本跑手吉田祐也以2小時05分16秒贏得。

謝俊賢打破自己保持的男子10000米港績。（Instagram@tsechunyin_）

另外，多名港將也赴日本，出戰日本體育大學第318回長距離競技會，當中，現為男子3000米港績保持者的陳偉聰，在男子5000米第27組跑出14分35.37秒，刷新已本來由謝俊賢保持的香港紀錄（14分37.14秒），在小組排第8位；另外，傷癒不久的黃啟樂，也在5000米跑出個人最佳時間15分11.99秒。

謝俊賢則出戰男子10000米第3組，以30分0.65秒排第6名，打破自己保持的30分26.51秒香港紀錄，他在Instagram分享心情道：「自從做完手術之後跑比賽完全無信心PB，不過今次朝早一起身就好有決心」，最終更刷新港績。