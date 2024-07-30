張家朗奧運金牌｜父母放手造就成長空間　「行到邊度學到嗰度」

「行到邊度，學到嗰度。」訪問張家朗父母好幾次，這一句印象最深刻。

兒子要做運動員，卻非父母所願；如他所願放他去打劍，遇到的困難原來連父母都無法體會；有時他一句「得喇得喇」回應，明知有點晦氣，「他這種級數所承受的，我們的確不明白，我接受他這樣子」。

擁有一個奧運雙金兒子的父母，天天都在學習放手，給兒子成長的空間，親子默契就是這樣培養。

01體育記者袁志浩 巴黎直擊



張家朗父母本是籃球員，運動員的背景有助雙方溝通，只是到兒子提出要做全職運動員，正正因為感受過運動員的辛酸，所以父母也曾猶豫，最終在兒子多番懇求下，父母決定以兩年為限，要是兩年沒有成績，便得回到校園讀書。

爸爸、媽媽和姊姊，到了巴黎大皇宮看張家朗比賽。（01體育袁志浩攝）

其實父母後來也曾反思，自己有否做錯決定。在張家朗於2016年奪得亞錦賽冠軍、2017年榮登世青王座後，卻陷入一段低潮，世界排名一度跌至二十四，若非後來靠團體賽兼取個人賽參賽資格，後來東京奧運驚天奪金的好戲，也沒能上演。

低潮期間，父母幾次想開解兒子，媽媽曾經以籃球的進攻理論勉勵兒子打比賽要放膽攻，但在兒子以「你都唔明」、「得喇得喇」回應，父母知道，家裏是紓緩壓力的空間，即使自己心裏乾急，但也不再跟兒子討論打劍和低潮，以免增添兒子壓力，也令全家不高興。

張家朗與爸爸都喜歡籃球。（資料圖片；張浩維攝）

張爸爸坦言，為人父母，當然想鋪好條路令兒子過得順利，是以放手是一門終身學習的課堂，畢竟子女長大後，總有自己的生活。媽媽一句總結說得好：「行到邊度，學到嗰度。」家人是世上最特殊的關係，張家朗一家的關係非常融洽，因為大家都知道要培養默契，尋找一個平衡點，正如今次賽前，父母已經個多月沒見過兒子，最接近奧運的那段時間，甚至完全沒有聯絡。其實父母也想打聽兒子近況，但既然兒子在大賽前需要這個空間，那就不必打擾，反正今天在巴黎大皇宮觀戰也能碰面，最終以一面金牌作為「一家團聚」的禮物，證明父母在兒子一步步踏上奧牌金牌的路上，也一樣「行到邊度、學到嗰度」。