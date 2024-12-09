英雄聯盟｜著名上路TheShy復出　攜手Rookie重返IG組「全神班」

中國電競戰隊IG，周日（8日）宣布新賽季英雄聯盟（League of Legends，簡稱LoL）陣容，著名上路選手TheShy（姜承録）復出，加上S8（第8賽季）另一奪冠核心Rookie（宋義進）回歸，成為LPL（中國賽區）新一季焦點。



2018年的S8決賽，IG在韓國仁川的文鶴競技場以3：0擊敗FNC奪冠，成為中國賽區史上首個LoL世界賽冠軍。這一年因而被內地玩家稱為「電競元年」，英雄聯盟亦因此在中國再掀起熱潮。不過之後IG戰績下滑，冠軍成員亦各散東西，不時有支持者懷緬戰隊光輝一頁，以「仁川人」自嘲：「我們永遠留在了仁川。」

IG在S8奪中國戰隊史上首個世界冠軍。（微博圖片）

當年IG奪冠核心之一的TheShy，上季率WBG打入決賽黯然敗陣後，宣布暫時告別職業賽場好好休養，間接導致今季LPL缺乏明星選手而收視不佳。今年內已多次傳聞TheShy復出「救市」，早前更傳IG會邀請他出山之餘，還會力邀Rookie加盟。

TheShy休息一年後復出。（IG微博）

IG在8日宣布新賽季戰隊陣容，如傳聞所言，TheShy與Rookie再度聯手，讓不少網民大呼「仁川人集合」；加上S11世界冠軍打野Jiejie（趙禮傑）及輔助Meiko（田野）、S12 MSI（季中邀請賽）冠軍下路GALA（陳偉），坐擁4名世界冠軍的豪華陣容即被稱為「全神班」。此外，梁大仁（Daeny）、元祥淵（Mafa）加入成為新教練團隊，後者亦是IG在S8奪冠時教練之一。

IG宣布新賽季戰隊陣容，TheShy（右一）與Rookie（中）回歸並再度聯手成為焦點。（IG微博）

亮相活動中，Rookie指向隊徽上意指世界冠軍的星星：「隊服上的一顆星，也算我的一部分執念吧，我必須要跟大家打好。」雖在2021年離隊，他表示重新加盟原因之一，是IG這個名字對自己有一定意義，加上陣容不錯，希望下年能取得好成績。

Rookie指TheShy已多次邀請他「一起再打一年」。（IG微博）

Rookie在記者會上透露，TheShy已多次邀請他「一起再打一年」；後者以不太流利的普通話笑言：「我本來想跟他一起打，但是前兩年他有別的隊嘛，比較可惜。」引來全場大笑。

IG在S8時三名核心成員：（左至右）Rookie、JackeyLove、TheShy。（微博圖片）

S8另一奪冠功臣JackeyLove（喻文波），也公開留言支持兩名前隊友，引來不少IG支持者回覆。

JackeyLove留言支持前隊友TheShy和Rookie。（微博圖片）

S14 LPL的春季賽揭幕戰，便被指與上季相比收視大跌5成。因此今次IG官宣新陣容，被認為能挽救收視困境。TheShy雖然S13決賽表現不佳，可在不少人心中，他仍是史上最佳上路的有力競爭者，加上與Rookie再度聯手，有網民直言：「不論這個陣容是否真為『全神』，不看他們比賽的才是神人。」