英雄聯盟｜T1傳奇陣容「ZOFGK」拆夥　Zeus出走換上四冠上路

英雄聯盟（League of Legends，簡稱LoL）韓國戰隊T1，月初在世界賽成功衛冕、實現前無古人的第五冠，被稱為「ZOFGK」的陣容也被視為史上最佳，雖然戰隊表明希望全員再度續約，但在其他選手先後宣布留隊後，T1終與上路選手Zeus（崔祐齊）分道揚鑣，韓國媒體報道他大有可能加盟T1的主要對手HLE。



T1在2022至24年維持了相同陣容，包括上路Zeus（崔祐齊）、打野Oner（文炫竣）、中路Faker（李相赫）、下路Gumayusi（李珉炯）及輔助Keria（柳岷析），這個陣容取每人的ID開首被稱為「ZOFGK」，3年間奪得一次韓國聯賽LCK春季冠軍、兩次世界賽冠軍，且三年間所有比賽成績最少為三甲，加上在陣容變動頻繁的LoL電競界，能維持同一陣容3年，被視為LoL電競史上最傳奇陣容之一。

T1以同一陣容連奪兩屆世界賽冠軍，前無古人。（flickr/lolesports）

T1月初成功衛冕世界冠軍後，風頭一時無兩，當時戰隊高層表明即使超出薪資限制、繳交有關稅項，也希望繼續留下這陣容，也一直傳聞T1會全員續約。「老臣子」包括Oner、Keria分別續約兩年，Gumayusi續約一年，而Faker的合約本身明年才屆滿，唯獨Zeus一直沒有消息。

到周一（19日）Zeus與T1的合約正式屆滿，年僅20歲的他除了是兩屆世界冠軍、上屆世界賽FMVP、去年隨韓國隊奪得亞運金牌獲免兵役資格，是公認的天才選手，成為流入自由轉會市場的最矚目選手，終傳出LCK豪門戰隊、由韓國保險公司韓華生命贊助的HLE，開出高薪希望羅致這名2023年世界賽決賽MVP；同一晚，HLE突宣布原本的上路選手Doran（崔玄準）離隊，同時間T1簡短地宣布與Zeus「分手」，隨即又宣布Doran來投，可說是投下轉會「震撼彈」。

Zeus是最炙手可熱的上路選手。（flickr/lolesports）

Zeus是T1青訓選手，突然離隊也引起熱烈討論，同晚，韓國媒體Naver Esports報道指合約談判過程中，Zeus、其經紀人與T1間就薪酬和合約年期存在分歧，Zeus一方希望獲得長約及高薪，T1曾開出「3+1」（3年固定及1年浮動）合約惟Zeus未滿意薪酬，T1轉而開出高薪但較短的「1+1」合約年期，同樣未獲應允。

到19日，Zeus恢復自由身，經紀人多番推遲與T1會面，最終設下下午3時的「死線」，報道引述經紀人稱當時有等到下午3:40，T1高層為了直接與Zeus對話而趕到他居住的城市仁川，惟到下午4時終於抵達時，對方已拒絕會面。當時T1面臨沒有高水平上路選手的危機，而另一被視為頂級上路的Kiin也盛傳已跟Gen.G續約，T1終立刻聯絡Doran，雙方終即晚簽下合約。

T1在宣布跟Zeus分手後即宣布簽入Doran：

現年24歲的Doran效力過多支LCK戰隊，包括Griffin、DRX、KT、Gen.G及HLE，曾為Gen.G三度捧起LCK冠軍、今年也為HLE奪得夏季冠軍，是LCK四冠選手；不過他在國際賽表現為人詬病，今屆世界賽8強對BLG時遭對手上路Bin打出差距、HLE最終出局，他也飽受批評，且看他在LCK的表現，能否助T1打破連續兩年未能奪得聯賽冠軍的窘局。

Zeus在周二（20日）打破沉默，在Instagram發長文，表示不知道自己離隊一事會這麼快公布，「未能好好地道別，感到非常抱歉」，又提到自2019年成為T1練習生以來，能與幾位隊友合作，覺得很幸福，點名向4名前隊友道謝，亦感謝T1上下的支持，「我自己也還未完全有實感，粉絲們一定很震驚，我很抱歉。」並表示會在其他隊伍繼續改進，成為更好的選手。前隊友Oner留言為他打氣，Gumayusi則打趣道：「明年準備受教訓吧」。