象棋亞錦賽｜黃學謙男子組負中國摘銀　創港隊史上最佳戰績

亞洲象棋個人錦標賽早前在新加坡上演，香港隊派出三人出戰，當中黃學謙在男子組打入決賽，惜負中國棋手摘銀。



亞洲象棋個人錦標賽每逢雙數年上演，今屆港隊派出黃學謙、鄭彥隆、林嘉欣角逐男﹑女子組。

男子組的黃學謙，以四勝一和一負躋身決賽，與中國棋手劉柏宏爭冠軍，雙方爭持激烈，打成平手，需要進入「加賽快棋」階段決勝負，結果黃學謙憾負，屈居亞軍，依然創下港隊史上最佳成績。另一男子棋手﹑首度參與亞錦賽的鄭彥隆，則以4勝2和1負獲得殿軍。女子組方面，林嘉欣獲得第五名。

剛當選亞洲象棋聯合會理事的港隊領隊黃嘉寶，滿意棋手們的表現，「港隊今屆取得歷史性的佳績，男子組兩名棋手表現出眾，二人僅次於中國隊之後，是超卓的成績，黃學謙亦有機會奪冠，足證港隊有力與中國隊等強手爭一日之長短。」