壁球團體世錦賽｜港女隊兩連勝率先出線 男子隊首日錄一勝一負
撰文：趙子晉
出版：更新：
世界壁球總會（WSF）世界壁球團體錦標賽，一連7日在香港足球會舉行，今屆首度將男﹑女子組賽事在同一年合辦。港隊首日登場，女子隊在小組賽連挫芬蘭及澳洲，穩奪出線資格；男子隊則錄得一勝一負，能否出線視乎今日（10日）對秘魯的戰果。
香港壁球公開賽剛過去周末落幕，WSF世界壁球團體錦標賽緊接於香港足球會上演，26支男子隊﹑23支女子隊角逐團體世界冠軍的殊榮。
由何子樂﹑湯芷穎﹑陳善鈺﹑李嘉兒組成香港女子隊，與南非﹑澳洲﹑芬蘭被編入F組，港隊首場直落三場輕取芬蘭，下午同樣以3：0擊敗澳洲，取得兩連勝，穩奪出線資格，今日將與南非上演最後一場分組賽。
至於男子隊方面，港隊首場3：0擊敗意大利，晚上惡鬥巴基斯坦，劉子均激戰逾1小時，為港隊先拔頭籌，惟梁子軒與黃祉謙同樣告負，港隊以1：2不敵巴基斯坦，今日需要擊敗秘魯才可晉級。
傑出運動員選舉｜明年2月公眾投票 陳諾思笑談提名機會：冇信心亞洲盃外圍賽︱港足第三圈再與印度同組 首仗明年3月作客新加坡乒乓混合團體世界盃︱港隊挫羅馬尼亞首奪獎牌 兩小將表現亮眼葉鴻輝代表港足十五載 專業態度始終如一 寄語後輩對勝利有慾望東亞外︱港足艾華頓只踢半場仍大勝蒙古 葉鴻輝達百場上陣里程碑謝覺偉以世界第八完結2024年：這一年，是全職以來最大打擊的一年謝覺偉殺入世界前十 再穿香港隊戰衣 列100公里超馬世錦賽第8羽毛球年終賽｜鄧謝配抽下籤小組惡鬥奧運金牌組合 爭出線添難度啟德體育園測試賽｜港籃U22體藝館初登場報捷 將帥指新場要適應