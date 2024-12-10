壁球團體世錦賽｜港女隊兩連勝率先出線　男子隊首日錄一勝一負

世界壁球總會（WSF）世界壁球團體錦標賽，一連7日在香港足球會舉行，今屆首度將男﹑女子組賽事在同一年合辦。港隊首日登場，女子隊在小組賽連挫芬蘭及澳洲，穩奪出線資格；男子隊則錄得一勝一負，能否出線視乎今日（10日）對秘魯的戰果。



香港壁球公開賽剛過去周末落幕，WSF世界壁球團體錦標賽緊接於香港足球會上演，26支男子隊﹑23支女子隊角逐團體世界冠軍的殊榮。

由何子樂﹑湯芷穎﹑陳善鈺﹑李嘉兒組成香港女子隊，與南非﹑澳洲﹑芬蘭被編入F組，港隊首場直落三場輕取芬蘭，下午同樣以3：0擊敗澳洲，取得兩連勝，穩奪出線資格，今日將與南非上演最後一場分組賽。

何子樂。（公關提供）

至於男子隊方面，港隊首場3：0擊敗意大利，晚上惡鬥巴基斯坦，劉子均激戰逾1小時，為港隊先拔頭籌，惟梁子軒與黃祉謙同樣告負，港隊以1：2不敵巴基斯坦，今日需要擊敗秘魯才可晉級。