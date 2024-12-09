傑出運動員選舉｜明年2月公眾投票　陳諾思笑談提名機會：冇信心

「2024年度香港傑出運動員選舉」提名期今日（9日）開始，各大體育總會可以提名旗下運動員，角逐各個組別的獎項。傑運在奧運大樓舉行記者會，四名巴黎奧運代表一同出席，剛從韓國釜山回港的女子花劍代表陳諾思，笑言無信心會獲提名。



今屆傑運提名期由即日起，公眾投票在明年2月開始。（趙子晉攝）

被譽為「體壇奧斯卡」的傑出運動員選舉，將在2025年4月17日舉辦頒獎典禮，經評審、傳媒和公眾投票後，頒發4個獎項，包括俗稱「十傑」的男子及女子傑出運動員各5位，當中得票最多的男、女港將，將膺「星中之星」的殊榮，另外亦會選出最佳運動組合及最佳運動隊伍。

香港各個體育總會由今日起，即可提名旗下運動員，角逐各個不同獎項，每個總會就每個獎項，可提名運動員或組合／隊伍各一，而今屆傑運將在明年2月10日起開始公眾投票。

伍泰龍、陳諾思、王嘉莉、盧蔚豐（由左至右）一同出席傑運記者會。（趙子晉攝）

傑運記者會｜陳諾思「無信心」獲提名

陳諾思至今未知能否出戰下月的女子花劍世界盃香港站。（趙子晉攝）

四名巴黎奧運代表陳諾思（Daphne）﹑王嘉莉﹑盧蔚豐﹑伍泰龍，今日一同出席記者會，剛從韓國釜山戰畢女子花劍世界盃、昨晚才回港的陳諾思，被記者問及有沒有信心獲提名時，一臉錯愕，事關香港劍擊隊在今夏巴黎奧運表現優異，張家朗與江旻憓各取一金，劍總在女子運動員方面大有可能提名江，Daphne表明這個事實，笑言對獲提名「無信心」，「香港劍擊隊好多勁人，我沒有提名都無所謂」。

戰畢巴黎奧運後，陳諾思赴美升學，既要兼顧學業及劍擊，更過着「空中飛人」的生活，不時在美國、香港兩邊飛，19歲的她坦言仍未適應，「至今未能適應很大的時差差距，之前試過從美國回港打公開賽，下午時份已十分疲累，連自己在做什麼都不清楚，使我開季兩站的狀態都不是最好，我仍然在找方法解決這問題。」

女子花劍下站賽事，就是下月在香港舉行的世界盃分站，陳諾思坦言因為就讀的西北大學月初已開學，現時未知能否回港作賽，Daphne當然希望再度主場出戰，「已向校方請假，如今等待回覆。如果可以我當然想在主場打比賽，始終香港是我的家。」

傑運記者會｜盧蔚豐冀跆拳道升級增資源

盧蔚豐指跆拳道若升級至「精英A」，對整個項目都是好事。（趙子晉攝）

在巴黎奧運創下歷史佳績、成為香港跆拳道史上第一人的盧蔚豐，獲提名呼聲高唱入雲，依然帶點害羞的盧蔚豐直言，若沒被提名還是會做好自己，盡力爭取佳績。

早前出戰澳洲公開賽時觸傷右腳腳踝筋腱的他，現時仍在養傷當中，他上周亦有到紅磡香港體育館，支持一眾出席品勢世錦賽的隊友。品勢香港隊在主場舉行的世界錦標賽獲得1銀4銅的佳績，使跆拳道有望升級至體院「精英A」的項目，盧蔚豐表示對整個跆拳道隊都是好事，可以有固定場地，而且可獲更多資源支援港將們。

四名巴黎奧運代表一同出席傑運記者會。（趙子晉攝）

香港柔道代表王嘉莉早前完成左肩手術，術後至今三個月，近期恢復輕量的訓練，若康復進度良好，即可回復正常的柔道訓練，嘉莉希望趕及康復，並出戰明年4月底的亞洲錦標賽。三項鐵人代表伍泰龍則積極準備新賽季，講到巴黎奧運時的不幸遭遇，Jason直言已經拋諸腦後，專注未來。