游泳短池世錦賽｜何詩蓓100自次名入準決賽　最強對手狀態大勇

游泳短池世界錦標賽，港將何詩蓓在周三（11日）亮相，與師妹李芯瑤一同出戰女子100米自由泳初賽，以次名成績順利晉身準決賽，力爭連續三屆在這項目踏上頒獎台。



游泳短池世錦賽｜何詩蓓100自次名入準決賽。（資料圖片/Getty Images）

何詩蓓是短池女子100米自由泳的亞洲紀錄保持者，她去年在世界盃柏林站造出52.02秒紀錄，她今日夥15歲的學界飛魚李芯瑤參加短池世錦賽，兩人在女子100自初賽第6組亮相，李芯瑤在第1線、何詩蓓在第4線。

25米首次轉池，何詩蓓以11.90秒守在第三位，第二個塘她已從後追上，50米首名轉池，並順利帶到尾，游出52.12秒首名觸池。李芯瑤以53.41秒完成，在分組9位出賽泳手中排第8。

禾殊在今屆游泳短池世錦賽狀態大勇，首日賽事已3度打破世界紀錄。（Getty Images）

美國蝶后狀態大勇成最強對手

總結初賽8組，美國泳將禾殊（Gretchen Walsh）成績最好，她游出51.64秒首名晉級，同時創下個人最佳成績，何詩蓓緊隨其後以次名入準決賽。李芯瑤總成績排第22，未能游入頭16名晉身準決賽。

禾殊在今屆世錦賽狀態大勇，她首日已在50米蝶泳初賽及準決賽兩度打破世界紀錄，繼而在4X100米自由泳接力決賽上陣，負責為美國游最後一棒，不止領軍贏得金牌，還以3分25.01秒刷新世績。相信在100自項目，禾殊會是何詩蓓今屆賽事中的最強對手。

香港時間今晚深夜上演的準決賽，何詩蓓在00：48分準決賽第一組出場，禾殊緊接在第二組，二人分別在第4泳道出戰，要到決賽才會一較高下。

何詩蓓100自準決賽出場序：

今晚深夜00時48分



世界短池游泳錦標賽直播：

12月11日-16日 00:15 ｜ HOY 77 、HOY YouTube



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