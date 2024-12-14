游泳短池世錦賽｜何詩蓓領軍混合接力獲第7 0.03秒之差破港績
撰文：趙子晉
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國際泳聯（FINA）短池游泳世界錦標賽，港隊由何詩蓓領軍出戰男女混合4X50米自由泳接力決賽，港隊游出1分30.40秒，以第7名完成賽事，同時打破香港紀錄。
游泳短池世錦賽｜何詩蓓何甄陶出戰接力 港隊男女4X50自入決賽
香港游泳隊派出何甄陶、古逸豪、何詩蓓和李芯瑤出戰男女混合4X50米自由泳接力，港隊游出1分30.94秒，以總成績第7名晉身決賽。被編為第一泳線的香港隊，陣容及順序與初賽相同，先由兩名男將何甄陶、古逸豪游頭兩棒，何詩蓓在第三棒出戰，最後一棒交給15歲小將李芯瑤。
各隊接力隊以旋轉門方式進場，何甄陶、古逸豪、何詩蓓和李芯瑤各自擺好「甫士」亮相。第一棒的何甄陶留守第4位，即使港隊一度跌至第8，何詩蓓力追超越挪威，最後一棒的李芯瑤力保位置，港隊游出1分30.40秒完成賽事。
香港隊以0.03秒之差打破香港紀錄，原紀錄在2021年的短池世錦賽創出，當時何詩蓓、何甄陶、譚凱琳及吳卓然做出1分30.43秒。
男女混合4X50米自由泳接力戰情激烈，前四相當接近，金牌由意大利以1分28.50秒奪得，緊隨其後的加拿大只差0.1秒，銅牌則落在波蘭隊手上，他們只慢意大利0.3秒。
另外，港隊由何承燁、王一舜、趙浩俊及關鵬出戰的男子4X200米自由泳接力，以7分18.72秒完成，雖然無緣決賽，打破兩年前創下的香港紀錄。
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