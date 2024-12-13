游泳短池世錦賽｜何詩蓓100自無緣連續三屆獲獎牌　決賽第四完賽

在匈牙利布達佩斯舉行的國際泳聯（FINA）游泳短池世界錦標賽，「香港飛魚」何詩蓓（Siobhan）周四（12日）深夜出戰女子100米自由泳決賽，力爭連續三屆獲得世錦賽獎牌。



何詩蓓。（Getty Images）

游泳短池世錦賽｜何詩蓓晉100自決賽周五凌晨爭牌 勁敵再破紀錄

女子100米自由泳，是何詩蓓在今屆短池世錦賽第一個衝擊獎牌的項目，Siobhan在2021年的短池世錦賽奪金，上屆2022年摘銀，Siobhan今年力爭連續三屆登上頒獎台。何詩蓓在100自初賽游出52.12秒，以總排名次名晉級，其後出戰準決賽，何詩蓓以51.83秒觸池，以總成績第5名晉身決賽。

何詩蓓在第二泳線亮相，今屆賽事連破紀錄的美國泳手禾殊在第四線，第三線的杜嘉絲（Kate Douglass）同樣是實力份子，而準決賽與Siobhan同組的法國泳手嘉絲達迪路（Beryl Gastaldello）及俄羅斯泳手姬莉碧高娃（Daria Klepikova）同樣不容忽視。

大熱門的禾殊早段已經帶出，第二線的何詩蓓一直守在第四位，最後25米嘗試衝上頒獎台，結果游出51.41秒，與第三位的杜嘉絲相距0.68秒，最終取得「梗頸四」，無緣連續三屆登上頒獎台。狀態大勇的禾殊以破大會紀錄的50.31秒再添一金，嘉絲達迪路與杜嘉絲則分別獲得銀牌及銅牌。

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