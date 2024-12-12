壁球團體世錦賽｜港隊男女隊旗開得勝 今分途出擊爭入四強
撰文：趙子晉
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香港壁球隊在主場出擊，於香港足球會上演的「WSF世界壁球團體錦標賽」，男﹑女子隊在八強旗開得勝，今日（12日）爭奪四強席位。
由何子樂﹑湯芷穎﹑陳善鈺﹑李嘉兒組成香港女子隊，小組賽三戰全勝，12強淘汰賽首圈鬥蘇格蘭，即使何子樂先失一場，其後由湯芷穎及李嘉兒連下兩城，以2：1反勝蘇格蘭，晉級八強，今日黃昏5時半將鬥比利時，爭奪四強席位。
男子組方面，戰情與女子隊相若，16強鬥美國，劉子均首場激戰65分鐘，以局數2：3惜敗，其後登場的鄧銘漮與梁子軒，同樣以3：1擊敗美國球手，港隊以2：1反勝晉身八強，今晚7時半將與英格蘭爭奪四強位置。
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