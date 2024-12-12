羽毛球年終賽｜鄧謝配激戰憾負金牌組合　要晉級下場許勝不許敗

世界羽聯（BWF）巡迴賽總決賽（年終賽）在杭州上演，港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪首仗旗開得勝，擊敗中華台北組合，今日（12日）挑戰巴黎奧運金牌組合﹑中國的鄭思維／黃雅瓊。



鄧俊文／謝影雪第四度出戰年終賽。（資料圖片／夏家朗攝）

羽毛球年終賽｜賽程賽果、直播、參賽球手 鄧俊文謝影雪首戰獲勝

第四度晉身BWF年終賽的鄧俊文／謝影雪，今年被抽進A組，與巴黎奧運金牌組合鄭思維／黃雅瓊、年終賽頭號種子蔣振邦／魏雅欣，及中華台北組合楊博軒／胡綾芳同組。「鄧謝配」首場面對台灣組合，直落兩局21：15及21：17取勝。

鄧俊文／謝影雪在A組需要擊敗其中一對中國組合，才有增加出線的機會。鄧謝配今日先挑戰鄭思維／黃雅瓊，亦是雙方最後一次碰頭。27歲的鄭思維早前宣布退出國際賽，今年年終賽成為他與黃雅瓊的謝幕戰。這對巴黎奧運金牌組合是鄧﹑謝的「剋星」，過往13次交手，鄧謝配只是在2018年馬來西亞大師賽決賽僅取一勝，其餘12次同樣是落敗而回。

鄭思維與黃雅瓊在巴黎奧運奪金後，休息4個月再戰年終賽。（資料圖片／Getty Images）

鄭思維／黃雅瓊完成巴黎奧運後一直未有出賽，休息4個月後再戰年終賽，首戰不敵另一中國組合蔣振邦／魏雅欣。鄧俊文／謝影雪挑戰這對世界第一的組合，比賽狀態比對方較佳，開局初段同時顯示決心，曾經領先6：3，即使被對方追至6：6平手，鄧謝配再連取5分回敬，以11：6進入技術暫停。這對港隊組合休息後繼續調動對手，一直保持在4至5分的差距，鄧謝配以21：14先下一城。

換場後，鄧謝配開段連失3分，這對港隊組合調整後取回節奏，謝影雪網前扣殺得手追平，加上黃雅瓊網前打落網及轉線打出界，鄧﹑謝一口氣連取5分，其後雙方一直保持1至2分的差距，鄧謝配稍為落後1分進入技術暫停。休息後，鄧謝配追至12：12，惜其後被打出一波1：9的攻勢，以13：21遭追成平手。

港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪。（資料圖片／梁鵬威攝）

戰至決勝局，雙方早段多板來回拉鋸，得分梅花間竹，戰至5：5，鄧謝配接連化解對手的強攻，連取5分拉開差距，鄧俊文扣殺一板，黃雅瓊回球乏力，謝影雪把握網前機會球，以11：6領先換場。進入下半局，鄧謝配連失4分後，鄧俊文網前反手扣殺「止血」，港隊組合連贏3分再拉開比分。

鄧謝配下半局一度領先15：11，鄭思維／黃雅瓊力追至15：15平手，氣勢回到中國組合的一方，雙方曾經打成16：16﹑17：17及18：18平手，最後鄧謝配連失3分，以18：21憾負，激戰59分鐘後告負。

鄧俊文／謝影雪分組賽最後一戰對蔣振邦／魏雅欣，鄧謝配要擊敗這對中國組合，才有望出線。