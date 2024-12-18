何詩蓓世錦賽奪金後返港與300支持者見面　未來去向暫無定案

何詩蓓在早前世界泳聯短池世界錦標賽200米自由泳奪金後回港，今日（18日）馬不停蹄在中環摩天輪出席活動，與約300名支持者見面。何詩蓓的未來動向被受關注，她坦言現時未有任何決定，先好好享受假期，是否繼續游下去再來打算。



何詩蓓戰畢短池世錦賽後返港，隨即出席活動與支持者見面。（蘇煒然攝）

游泳｜何詩蓓年度獎金冠絕亞洲泳手 數目足足是潘展樂逾兩倍

何詩蓓世錦賽奪金 為2024年完美作結 兩膺世界冠軍再獲奧運獎牌

何詩蓓的2024年大豐收，年初首度贏得長池世界冠軍，夏天的巴黎奧運摘下兩面銅牌，日前的短池世錦賽完成200米自由泳三連霸，以世界冠軍姿態為2024年作結。

何詩蓓昨日從匈牙利布達佩斯回港，今日隨即與支持者見面。各大品牌今年兩度為何詩蓓舉辦見面會，每次都有大量支持者到場，今次都不例外，年齡層甚廣，近300名支持者在中環海濱與這名港隊「飛魚」見面。

何詩蓓出席活動。（蘇煒然攝）

何詩蓓與兩名小泳手在台上展示招牌動作。（蘇煒然攝）

即使何詩蓓昨日回港，出席活動時毫無倦意，在台上笑容滿面，贊助商代表向何詩蓓送上相片與特別調配的有氣茶飲，恭賀何在世錦賽三連霸。何詩蓓其後與兩名小泳手交流，分享比賽解壓的心得，並透露賽前的叉腰「甫士」原因，她更在台上展示新鮮出爐的短池世錦賽金牌，而兩名小泳手同時獲得何詩蓓親筆簽名的T恤。

何詩蓓上次見面會中，為支持者簽名與合照近5小時，今次活動同樣與支持者短距離接觸，她逐一為支持者簽名及合照。

何詩蓓逐一為支持者簽名及合照。（蘇煒然攝）

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何詩蓓第三度在200自稱霸短池世錦賽，她賽前沒有想太多，只想游出最佳的表現，最終觸池一刻游出1分51秒以下的時間，而且成功衛冕，釋懷之感隨之而來。何詩蓓在100自以「梗頸四」錯失獎牌，她笑言記者是否替她失望，因為她在巴黎奧運休假後，專注在耐力訓練，所以她對第四的成績沒有失望。

何詩蓓表示對是否延續生涯未有定案。（蘇煒然攝）

何詩蓓曾明言，奧運後完成3站世界盃和今次的世錦賽後，才會再思考未來計劃，她難免被問及相關問題，「我現時都未消化這面世錦金牌」。結束2024年全年的賽事後，何詩蓓正式開始假期，她笑言如今先放下游泳，好好享受假期，有關游泳生涯的問題未來再算，「我依然深愛游泳，游水是我生活的一部分，無論游或不游，我都需要時間考慮，這非一時三刻可以作出的決定，如今先享受假期，享受什麼都不用做的日子吧！」

何詩蓓在台上展示短池世錦賽金牌。（蘇煒然攝）

2024年是何詩蓓難忘的一年，她在同年先後贏得200米自由泳長、短池的世界冠軍，巴黎奧運摘下兩面銅牌。由2月鬥到12月，馬不停蹄的何詩蓓直言有倦意，昨日回港後睡了14小時，而每個比賽有得有失，最難忘的始終是奧運會，「當我走進場館，看到如此多觀眾，當中不少是香港人，而賽後又不斷看到家人，無論你的成績好壞，別人同樣支持你，這樣的感覺是我最難忘。」

何詩蓓近年的戰績亮眼，亦是她努力得來的回報，近4年的訓練量每年增加，27歲的她直言已經到了臨界點，不可再加量。若然繼續游泳生涯，何詩蓓需要尋找更有效率的方式訓練，而非練得更多，畢竟訓練量與成績沒有直接關係，同時要考慮自己身體的負荷及恢復能力。就像今次備戰短池世錦賽一樣，她接受高原訓練三星期，比平時一星期10節訓練少1節，同樣有成效。