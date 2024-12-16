劍擊青年世界盃｜港隊男花團體負中國摘銀　陳諾思無緣頒獎台

花劍青年世界盃曼谷站，港隊男子花劍在團體賽殺入決賽，惜不敵中國隊，屈居亞軍。女子花劍方面，港隊則以第6名完成賽事。



花劍青年世界盃曼谷站上周末一連三日舉行，港隊男﹑女子隊一共派出24人參加個人賽，當中巴黎奧運代表﹑曾於2022年封后的陳諾思，打入八強卻不敵日本劍手長瀬凛乃，無緣頒獎站。

港隊周日（15日）轉戰團體賽，被列為2號種子的港隊男花，由林浩朗、蔡子樂、陸浚諾、麥朗圖出戰，分別輕取印度及韓國晉身四強，港隊以45：36擊敗波蘭，再下一城，決賽與中國隊爭冠。港隊早段落後，林浩朗中段力追，一度追成21：21平手，惟港隊隨後再被中國隊拉開比分，結果以32：45不敵對手，屈居亞軍。

由左至右：蔡子樂﹑陸浚諾﹑麥朗圖﹑林浩朗。（中國香港劍擊總會圖片）

女子花劍方面，由陳諾思領軍，夥拍莊韻諺﹑黃純一﹑黃諾頤，港隊首戰淘汰中華台北，其後惡鬥日本隊，港隊後段被超前，即使「守尾門」的陳諾思最後一局以細分8：6擊敗長瀬凛乃，港隊依然以37：38飲恨。港隊其後轉戰排名賽，擊敗新加坡後不敵波蘭隊，結果以第6名完成賽事。