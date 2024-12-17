東亞錦標賽︱陳肇鈞破近一年港足入球荒　曾失去存在感：我仲有貨

談到2024年的香港足球，你第一個想起的可能是陳肇鈞。

他年初攻入亞洲盃史上第1000球，年中當選四料足球先生，在今日港隊全年最後一場比賽又梅開二度。

看似是順利豐收的一年，他卻有自己的煩惱，但他仍是那個相信自己的陳肇鈞。



香港足球代表隊迎來2024年最後一場國際賽，最終以5：0大勝關島，拿下東亞足球錦標賽決賽周入場券，今仗先開紀錄的，是最終梅開二度的陳肇鈞。

陳肇鈞今仗梅開二度。（袁志浩攝）

陳肇鈞搶點頂入港隊第一球。（袁志浩攝）

無獨有偶，2024年港隊在國際大賽——亞洲盃攻入第一球的，正是這位中場，當時他的入球更是賽事史上第1000球，他把右手作手槍狀指住太陽穴、合起雙眼的慶祝動作，深深留在球迷的腦海中，是2024年港隊其中一個，甚至是最令人難忘的時刻。

2024年1月的亞洲盃決賽周第一戰，陳肇鈞對阿聯酋時建功。（資料圖片／袁志浩攝）

年頭與年尾都有波入，對陳肇鈞來說，2024年好像是完美的一年，但其實前港足主教練安達臣5月離隊後，他在新教練麾下連上陣時間都少，直至今日才打破已有約一年的入球荒。

有球迷因此批評他表現飄忽，他這樣回應：「要我像上季一樣全季入10多球，亞洲盃入波才叫有表現的話，老實說我做不到。我能做到的，是每場用盡力、做足教練指示，你不能預期我每場都絕殺，能幫助球隊已很足夠。」

在今場之前，陳肇鈞的港足入球荒不知不覺已長達一年。（袁志浩攝）

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入球後他舉起四隻手指，是要提醒批評者他仍是那位應屆四料香港足球先生，「曾經我在港隊失去了存在感，但原來我不應懷疑自己，我仍有貨。」

陳肇鈞舉起四隻手指，示意自己是四料香港足球先生。（袁志浩攝）

港足主帥韋斯活也表示，相同位置的港隊球員競爭大，但他從不質疑陳肇鈞的入球能力，強調自己只是在正確的時機用正確的人。陳肇鈞也看得很開，接受角色上的轉換，「教練有自己一套戰術，也證明了是可行的，球員當然有適合或不適合，我不太介意輪換，絕對信任教練，未來會繼續互相了解，與主教練磨合默契。」

陳肇鈞依然相信自己。（袁志浩攝）

展望明年，陳肇鈞則認為7月在韓國舉行的東亞錦決賽周太遙遠，會先視3月國際賽期為一個測試，「今日我感覺到自己有狀態，我一向準備就緒，入球是份內事，機會來到就要把握到。」