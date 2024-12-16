何詩蓓世錦賽奪金　為2024年完美作結　兩膺世界冠軍再獲奧運獎牌

世界泳聯短池世界錦標賽，是何詩蓓（Siobhan）今年最後一項賽事，周日（15日）深夜的200米自由泳決賽，亦是2024年最後一槍。這名27歲的游泳港將順利衛冕，短池世錦賽200自三連霸。

這面世錦賽金牌，為何詩蓓的2024年錦上添花，回顧Siobhan今年的戰績，稱霸長﹑短池世錦賽，巴黎奧運的兩面銅牌，無疑是何詩蓓豐收的一年。



何詩蓓。

游泳短池世錦賽｜何詩蓓奪200自金牌完成三連霸 首150米貼近世績

游泳世錦賽︱何詩蓓200自奪金再次改寫歷史 首成長池世界冠軍

何詩蓓早前在女子100米自由泳失落獎牌，在煞科日轉戰強項200自，Siobhan在決賽全程領先，首150米更力追自己所保持的世界紀錄，最終游出1分50.62秒，繼2021和2022年後再度奪金，200自取得三連霸。

回望Siobhan的2024，無疑是豐收的一年，根據世界泳聯資料，何詩蓓2024年在不同賽事一共贏得19面金牌。從今年2月在長池世錦賽200自封后，首膺長池世界冠軍，然後在巴黎奧運再度登上頒獎台，分別獲得100自及200自的銅牌，今年最後一戰在短池世錦賽，完成200自三連霸，一年內兩膺200自世界冠軍，為2024年劃上完美句號。

何詩蓓早前曾明言，奧運後完成3站世界盃和今次的世錦賽後，才會再思考未來計劃，而Siobhan回港後，將於周三（18日）在中環海濱出席活動，與一眾支持者見面。

何詩蓓2024年金牌一覽



2024年2月 香港短池分齡錦標賽 100米蛙泳

2024年2月 世界泳聯長池世界錦標賽 200米自由泳

2024年4月 TYR PRO SWIM SERIES 100米自由泳

2024年4月 TYR PRO SWIM SERIES 200米自由泳

2024年5月 香港長池游泳邀請計時賽 800米自由泳

2024年5月 環地中海游泳賽法國站 100米蛙泳

2024年5月 環地中海游泳賽法國站 200米自由泳

2024年5月 環地中海游泳賽法國站 100米自由泳

2024年5月 環地中海游泳賽巴塞隆拿站 100米自由泳

2024年5月 環地中海游泳賽巴塞隆拿站 200米自由泳

2024年6月 環地中海游泳賽摩納哥站 200米自由泳

2024年6月 環地中海游泳賽摩納哥站 100米自由泳

2024年6月 羅馬Sette colli游泳賽 200米自由泳

2024年10月 世界泳聯世界盃上海站 200米自由泳

2024年10月 世界泳聯世界盃上海站 100米自由泳

2024年10月 世界泳聯世界盃仁川站 200米自由泳

2024年10月 世界泳聯世界盃仁川站 100米自由泳

2024年10月 世界泳聯世界盃新加坡站 200米自由泳

2024年12月 世界泳聯短池世界錦標賽 200米自由泳

