游泳｜何詩蓓年度獎金冠絕亞洲泳手　數目足足是潘展樂逾兩倍

「香港飛魚」何詩蓓2024年再度大豐收：第二度在奧運會連奪兩牌，首奪長池世錦賽金牌，在剛結束的短池世錦賽勝出200米自由泳賽事，順利達成項目三連霸。她全年不停出賽，不止攞獎攞到手軟，也累積豐厚獎金。

國際泳聯最新公布年度獎金排行榜，何詩蓓在女泳手中高佔第四位，連同男泳手在內，在亞洲泳手中名列第一，數目足足是中國「百米飛魚」潘展樂兩倍有多。



國際泳聯今年向泳手頒發710萬美元獎金，為歷年最高。（世界泳聯官網）

何詩蓓年度獎金冠絕亞洲泳將

國際泳聯今年向泳手頒發710萬美元獎金，為歷年最高。不少泳手都對此表示歡迎，認為獎金能激勵他們游出更好成績。

何詩蓓以13.24萬美元，在獎金榜排名第六，是亞洲泳手中排名最高，若只計算女泳手，她亦只在3位今年大爆發的美國泳手杜嘉絲（Kate Douglass）、史密芙（Regan Smith）及禾殊（Gretchen Walsh）之後，排第四位。這個數目只計算她參加國際泳聯名下比賽，還未計她出戰其他職業賽的收入。

2024年泳手獎金榜（節錄）

1 杜嘉絲（Kate Douglass） 34.3萬美元

2 史密芙（Regan Smith） 28.5萬美元

3 邦迪（Noe Ponti） 27.7萬美元

4 禾殊（Gretchen Walsh） 27.5萬美元

5 馬爾尚（Léon Marchand） 17.4萬美元

6 何詩蓓 13.24萬美元

7 麥堅杜殊（Summer McIntosh） 11.31萬美元

8 唐錢婷 11.11萬美元

9 葛斯（Pieter Coetzé） 7.55萬美元

10 克萊爾居臣（Claire Curzan） 7.5萬美元

12 覃海洋 7.2萬美元

18 潘展樂 6.08萬美元



何詩蓓今屆巴黎奧運為香港贏得兩面銅牌。（Getty Images）

中國3泳手上榜 張雨霏未能入圍

何詩蓓2024年在不同賽事贏得共19面金牌、銀牌與銅牌各獲5面，當中包括兩面奧運銅牌，在競爭非常劇烈的短途游泳賽場，持續保持競爭力。

游泳賽事在巴黎奧運開始再次新星輩出，繼中國泳手潘展樂一再打破百米自由泳世界紀錄、「菲比斯同門師弟」、法國泳手馬爾尚在巴黎奧運主場光芒四射後，今屆短池世錦賽迎來一個紀錄高峰——世界紀錄30次被打破，當中單是在100米自由泳力壓何詩蓓等頂級泳將奪金的禾殊，便9次在今屆賽事改寫世績，這位21歲美國女泳手以27.5萬美元，在年度泳手總獎金榜排第四。

中國有3位泳手上榜，巴黎奧運奪2銀1銅的「蛙泳專家」唐錢婷以11.11萬美元排第八位，男子200米蛙泳世界紀錄保持者覃海洋以7.2萬美元排第十二位，男子100米自由泳世界紀錄保持者潘展樂參與的賽事數量較少，以6.08萬美元排第十八位。2023年在世界大學生運動會和杭州亞運大放光芒的張雨霏，今年的表現相對較為失色，未能打入今年的獎金榜。