游泳｜何詩蓓年度獎金冠絕亞洲泳手　數目足足是潘展樂逾兩倍

撰文：陳旭暉
出版：更新：

「香港飛魚」何詩蓓2024年再度大豐收：第二度在奧運會連奪兩牌，首奪長池世錦賽金牌，在剛結束的短池世錦賽勝出200米自由泳賽事，順利達成項目三連霸。她全年不停出賽，不止攞獎攞到手軟，也累積豐厚獎金。
國際泳聯最新公布年度獎金排行榜，何詩蓓在女泳手中高佔第四位，連同男泳手在內，在亞洲泳手中名列第一，數目足足是中國「百米飛魚」潘展樂兩倍有多。

國際泳聯今年向泳手頒發710萬美元獎金，為歷年最高。（世界泳聯官網）

何詩蓓年度獎金冠絕亞洲泳將

國際泳聯今年向泳手頒發710萬美元獎金，為歷年最高。不少泳手都對此表示歡迎，認為獎金能激勵他們游出更好成績。

何詩蓓以13.24萬美元，在獎金榜排名第六，是亞洲泳手中排名最高，若只計算女泳手，她亦只在3位今年大爆發的美國泳手杜嘉絲（Kate Douglass）、史密芙（Regan Smith）及禾殊（Gretchen Walsh）之後，排第四位。這個數目只計算她參加國際泳聯名下比賽，還未計她出戰其他職業賽的收入。

2024年泳手獎金榜（節錄）

1 杜嘉絲（Kate Douglass）　34.3萬美元
2 史密芙（Regan Smith）　28.5萬美元
3 邦迪（Noe Ponti）　27.7萬美元
4 禾殊（Gretchen Walsh）　27.5萬美元
5 馬爾尚（Léon Marchand）　17.4萬美元
6 何詩蓓　13.24萬美元
7 麥堅杜殊（Summer McIntosh）　11.31萬美元
8 唐錢婷 11.11萬美元
9 葛斯（Pieter Coetzé）　7.55萬美元
10 克萊爾居臣（Claire Curzan）　7.5萬美元
12 覃海洋　7.2萬美元
18 潘展樂　6.08萬美元

何詩蓓今屆巴黎奧運為香港贏得兩面銅牌。（Getty Images）

中國3泳手上榜　張雨霏未能入圍

何詩蓓2024年在不同賽事贏得共19面金牌、銀牌與銅牌各獲5面，當中包括兩面奧運銅牌，在競爭非常劇烈的短途游泳賽場，持續保持競爭力。

游泳賽事在巴黎奧運開始再次新星輩出，繼中國泳手潘展樂一再打破百米自由泳世界紀錄、「菲比斯同門師弟」、法國泳手馬爾尚在巴黎奧運主場光芒四射後，今屆短池世錦賽迎來一個紀錄高峰——世界紀錄30次被打破，當中單是在100米自由泳力壓何詩蓓等頂級泳將奪金的禾殊，便9次在今屆賽事改寫世績，這位21歲美國女泳手以27.5萬美元，在年度泳手總獎金榜排第四。

中國有3位泳手上榜，巴黎奧運奪2銀1銅的「蛙泳專家」唐錢婷以11.11萬美元排第八位，男子200米蛙泳世界紀錄保持者覃海洋以7.2萬美元排第十二位，男子100米自由泳世界紀錄保持者潘展樂參與的賽事數量較少，以6.08萬美元排第十八位。2023年在世界大學生運動會和杭州亞運大放光芒的張雨霏，今年的表現相對較為失色，未能打入今年的獎金榜。

游泳世界盃仁川站︱中國飛魚潘展樂400自奪金　不懂英語尷尬一幕潘展樂為何游得這麼快？親述在國內科學化訓練成才︱巴黎奧運巴黎奧運潘展樂游45.92秒不是新世界紀錄　接力為何只計第一棒？潘展樂奧運破世績100自奪金　澳洲游泳教練質疑：非人類可能潘展樂點名指被澳洲泳手無視　當事人不明所以：我有跟他擊拳問好游泳｜覃海洋疑遭未婚妻控訴孕期出軌　微博秒開「一鍵防護」避險覃海洋200蛙爆冷無緣決賽　中國蛙王意外在巴黎奧運慘遇滑鐵盧巴黎奧運游泳｜張雨霏抱恙200蝶摘銅　「運動員生病不值得歌頌」奧運游泳︱江旻憓大學師妹擊敗張雨霏摘金　中美混血美少女復仇記巴黎奧運｜張雨霏100米蝶泳摘銅　特意祝賀香港隊奪金牌蝶后張雨霏傳被霍啟山力追本人這樣回應　教練一錘定音︱體育熱話杭州亞運｜張雨霏池江璃花子相擁而泣　熊貓公仔見證天才少女友誼
何詩蓓世錦賽奪金　為2024年完美作結　兩膺世界冠軍再獲奧運獎牌游泳短池世錦賽｜何詩蓓奪200自金牌完成三連霸　首150米貼近世績游泳短池世錦賽｜何詩蓓200自第5名入決賽　深夜1:26爭獎牌游泳短池世錦賽｜何詩蓓200自登場　免費直播連結　何甄陶破港績游泳短池世錦賽｜何詩蓓領軍混合接力獲第7　0.03秒之差破港績游泳短池世錦賽｜何詩蓓何甄陶出戰接力　港隊男女4X50自入決賽游泳短池世錦賽｜何詩蓓100自無緣連續三屆獲獎牌　決賽第四完賽游泳短池世錦賽｜何詩蓓晉100自決賽周五凌晨爭牌　勁敵再破紀錄游泳短池世錦賽｜何詩蓓100自次名入準決賽　最強對手狀態大勇
何詩蓓
香港運動員
游泳
國際游泳聯賽
潘展樂
覃海洋