勞倫斯獎｜祖高域五奪最佳男運動員　邦瑪迪獲殊榮成女足首人

一年一度的勞倫斯體育大獎在西班牙馬德里舉行，最佳男﹑女子運動員分別由網球名將祖高域（Novak Djokovic）及西班牙女足球員邦瑪迪（Aitana Bonmati Conca）奪得。



在馬德里舉行的勞倫斯體育大獎（Laureus World Sports Awards）頒獎禮，除了一眾入圍的運動員，亦有不少熟悉臉孔亮相，包括牙買加飛人保特﹑雲格﹑布雷迪（Tom Brady）﹑艾卡拉斯﹑施蒙尼及魯爾等。

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塞爾維亞網球名將祖高域今年力壓美斯（足球）﹑夏蘭特（足球）﹑韋斯達賓（賽車）﹑賴奧斯（田徑）及杜普蘭蒂斯（田徑），獲膺年度最佳男子運動員，亦是繼2013﹑2015﹑2016及2019年後，第5次奪得「體壇奧斯卡」的殊榮。

36歲的祖高域最近成為史上最年長的世界第一，但這名塞爾維亞名將未有退意，目標是今年的三大滿貫及巴黎奧運，「我希望發揮出自己最佳的網球」。祖高域生涯盡殊榮，獎盃櫃只差一面奧運金牌，更不排除2028年以高齡再戰，「每次參加奧運會，我都相信自己有能力衝擊金牌，若然我沒有這（衝金）能力，我大概不會再參加。我都十分渴望參加2028年洛杉磯奧運，但未來的事無人知曉。」

祖高域第5度當選年度最佳男運動員。（路透社）

年度最佳女子運動員方面，由西班牙女足球星邦瑪迪當選，亦是首名女子足球員獲得此殊榮。今年是邦瑪迪豐收的一年，她早前已贏得金球獎及歐洲足協最佳球員等獎項，她與西班牙國家隊隊員更獲得最佳團隊獎的殊榮。另外，最佳突破獎則由皇家馬德里的祖迪比寧咸奪得。

邦瑪迪今年大豐收，如今再添一殊榮。（路透社）

比寧咸奪得最佳突破獎。（路透社）

2024年勞倫斯體育大獎得獎名單：



最佳男子運動員：祖高域（網球）

最佳女子運動員：邦瑪迪（足球）

最佳團隊：西班牙女子足球隊

最佳突破獎：祖迪比寧咸（足球）

最佳復出獎：比拉絲（體操）

最佳殘疾人運動員：Diede de Groot（網球）

最佳極限運動員：Arisa Trew（滑板）

體育公益獎：拿度基金會

