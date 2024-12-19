法甲｜PSG門將當拿隆馬遭對手「曬靴」　面留血痕須縫10針

巴黎聖日耳門（PSG）在法甲作客以4：2擊敗摩納哥一役，門將當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）被對方右閘韋費特辛高（Wilfried Singo）「曬靴」踩中面，右眼附近留下頗長血痕，22分鐘便退下火線。

BBC報道指當拿隆馬面部需縫10針，但韋費特辛高未因此領牌，引來球迷熱議。



韋費特辛高在17分鐘殺入禁區，看到當拿隆馬出迎後嘗試挑高皮球但失誤，打算跳起閃避時，鞋底踩在當拿隆馬臉上，韋費特辛高隨即伸出手表示歉意。當時辛高已有黃牌在身，但球證認為今次只屬意外，未有向他出示黃牌或紅牌。

韋費特辛高跳起躲避時，鞋底踩在當拿隆馬臉上。（路透社）

當拿隆馬接受治療後，在22分鐘退下火線。從照片能看到他臉上留有明顯血痕，右眼亦疑似變腫。

雖換走正選門將，不過PSG憑奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）梅開二度，加上杜爾（Désiré Doué）及干卡路（Goncalo Ramos）各建一功，作客以4：2擊敗摩納哥，今季16輪聯賽保持不敗，續排在法甲榜首。

當拿隆馬22分鐘退下火線，所幸PSG仍順利勝出。（路透社）

韋費特辛高未因今次「曬靴」領黃或紅牌，不少球迷都認為判決不公，PSG主帥安歷基（Luis Enrique）則未有責怪球證：「我沒看到（辛高的）動作，但看到類似動作時不容易接受。（我認為）辛高不是有意要傷害當拿隆馬，要作出相關判決十分困難。」

韋費特辛高立即伸手表示歉意，球證未有向他出牌。（Youtube截圖）

RMC Sport記者Arthur Perrot貼出當拿隆馬面部縫針後的照片，除一條較長血痕外，有數處較小傷痕都縫了針，看起來猶如鞋印，BBC指他需因此縫10針。

賽後PSG在官網更新該門將傷勢，指他會在翌日接受體檢，並因此休息數天。PSG會在周日（22日）深夜的法國盃64強作客面對朗斯，未知當拿隆馬屆時能否出戰。