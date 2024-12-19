桌球︱奧蘇利雲災難球季未言退　豪言重拾熱情可再打10年

奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）今個球季暫時戰績奇差，尚未在任何賽事晉身決賽，甚至接連在王中王賽（Champion of Champions）及桌球三大賽（Triple Crown）的第一關、全英桌球錦標賽（UK Championship）兩大賽事首圈出局。

即使如此，早前經優秀人才入境計劃（又稱：優才計劃）成為「香港人」的一代桌球天王自言目前狀態大勇，已屆49歲的他聲稱：「還想再打多10年」。



奧蘇利雲災難球季未言退，豪言重拾熱情可再打10年桌球。（資料圖片／Getty Images）

奧蘇上季神勇卻不滿表現 今季狀態好未有成績

奧蘇今季戰績不佳的情況下，世界排名仍高佔第三位，全因上季在三大賽中勝出其中兩個。有趣的是，他在2023/24賽季贏得5個冠軍，卻不滿意自己的表現，不時流露沮喪之情，甚至萌生退意。

自從轉跟教練獲加（Lee Walker）合作，奧蘇感到自己逐漸回復勇態，更重要的是重拾對桌球的熱愛，「對上一次像過去數個月那樣享受打桌球，已經是我14歲時的事。我再次愛上打桌球。」

獲加（右）球員生涯平平無奇，轉當教練大受好評，與老友威廉斯（左）拍住上，如今兼任奧蘇利雲教練。（IG）

幫助兩大傳奇重振雄風的男人

「這是相當奇怪的，由去年到今年初我打得差，卻勝出5個巡迴賽事，當時我根本不享受打桌球。於是我休息數月，弄清楚關於桌球的一些事情，之後變得享受和熱愛比賽。」奧蘇利雲說，「對上三個賽事我其實打得不錯，或許只是有點太開放。我是知道的，過去數星期已嘗試收緊一點，盡量不要留下太多容易的機會予對手。」

奧蘇向來是性情中人，他的實力毋庸置疑，但打球相當注重感覺，尤其浸淫桌球圈數十載，要讓他重燃對桌球那團火並非易事，過去亦曾屢次揚言不再愛桌球，甚至聲稱繼續打波只是因為錢，令人好奇到底獲加這位新教練有什麼板斧？來自威爾斯的獲加昔日也是桌球手，甚至較奧蘇利雲還要細兩個月，球員生涯不見經傳，世界排名最高也只是42位，不料2023年轉當教練後大獲好評。

奧蘇利雲想打多10年，絕對是球迷之福。（資料圖片／Getty Images）

「讓我繼續打多10年吧」

獲加跟同鄉馬克威廉斯（Mark Williams）老友鬼鬼，「黃金左手」每次贏得大賽身邊總有他在旁相伴，他退役後轉當對方的教練，威廉斯過去兩年狀態明顯提升不少，再次頻頻捧盃，獲加如今同時兼任「前一哥」艾倫（Mark Allen）及奧蘇利雲的教練。

奧蘇利雲稱，「我剛剛跟獲加說，讓我繼續打多10年吧，讓我享受桌球多10年。如果我能享受打桌球，就算沒有很多好成績也無所謂，反正我的職業生涯已曾寫下大量佳績，毋須再證明自己。」

他揚言不想錯過未來10年的賽事：「我仍想拿出球棒，人們仍想看我比賽，我仍然有能力交出一些好表現」，聰敏如他當然不會把話說死，留下一條注腳：「但誰知道呢？或許我已不能。」

近年奧蘇逐步將事業重心由英國轉向亞洲，屢次公開聲稱對亞洲的熱愛，今年10月他到訪沙特阿拉伯宣傳以他為名的桌球學校，至10月底來港並宣布經優才計劃成為「香港人」，大談他喜歡香港的多種原因。之後繼續馬不停蹄，先是後到澳門出席宣傳活動，繼而到南京出戰國際桌球錦標賽，其後到新球季展開才重返英倫。

奧蘇在桌球界橫行多年，年近半百依然身處業界頂尖，情況極為罕見，尤其加上同年出生的威廉斯和希堅斯（John Higgins）同樣未言退，「1975三傑」至今仍在奮力作戰，力抗歲月洪流。