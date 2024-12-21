英超｜曼城頹勢延續　維拉防守反擊極有效率　2：1贏波暫升上第五

英超聯周六頭場上演阿士東維拉對曼城，衛冕曼城踏入11月至今英超僅勝一場，今仗開賽16分鐘即落後。



主隊阿士東維拉甫開賽即不斷搶攻，開波僅1分鐘左右已錄得兩次射門，都僅僅柱邊出界，曼城防線已響起警號。

祖漢杜蘭在16分鐘替維拉先開紀錄，一記突擊以二打一，由摩根羅渣士快放至禁區交橫給祖漢杜蘭射入。維拉半場領先1球。

半場時曼城以基爾獲加入替史東斯，換邊後維拉又在多次施展突擊，48分鐘再度半場快放最後馬迪卡殊右腳施射中網側。2分鐘後祖漢杜蘭再次將球送入網窩不過越位在先，食詐糊。

至65分鐘，維拉再重施故技，後場搶得皮球後打反擊，過半場後僅3僅傳送，即撕破曼城防線，由摩根羅渣士接應約翰麥甘尼橫射在禁區內施射入網，維拉領先2：0。

其後曼城仍然破關乏力，最終維拉以兩球輕取對手全取3分，暫時壓過曼城升上第5位，曼城則跌落第6位。

兩名西班牙教頭對壘，哥迪奧拿（左）暫時不敵艾馬利。（Getty Images）

維拉正選陣容：



23 達米安馬天尼斯

2 馬迪卡殊、4 安斯干沙、14 柏奧托利斯、12 盧卡斯迪治尼

44 保巴卡卡馬拉、24 阿馬度奧拿拿、8 泰利文斯、7 約翰麥甘尼

27 摩根羅渣士、9 祖漢杜蘭



曼城正選陣容：

18 史提芬奧迪加

82 歷高利維斯、5 史東斯、25 文路爾艾簡治、24 加華度爾

8 高華錫、19 根度簡、20 貝拿度施華

47 菲爾科頓、10 基亞利殊、9 艾寧夏蘭特

