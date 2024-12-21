世盃外｜伊雲高域稱國足有機會直入決賽周　「本沒想過能爭第2」

世界盃亞洲區外圍賽第三圈（又稱：18強賽）踢完大半，中國足球隊暫排在C組榜尾，不過該組戰況激烈，國足與第2名的澳洲也只相差1分，主帥伊雲高域（Branko Ivanković，內地譯伊萬科維奇）近日受訪時表示，現時情況比想像中好，球隊有機會以小組第2成績直入2026世界盃決賽周。



18強賽分為3個分組，每組6隊雙循環作賽，頭兩名直接晉級世界盃決賽周，第3、4名則轉戰第四圈賽事，6支球隊力爭最後2.5個席位。

國足上月在主場1：3不敵日本，但仍贏盡國內球迷掌聲。（新華社）

11月19日的焦點中日大戰，日本作客以3：1挫國足後，6戰5勝1和累積16分在C組遙遙領先，下場只要再拿3分，便可提早3輪晉級2026世界盃決賽周。然而C組餘下5隊則陷入混戰，中國雖6戰得6分排在榜尾，但與另外3隊同分，而且也只落後第2名的澳洲1分。18強賽還有6輪情況下，出線形勢仍存不少變數。

日前國際足協公布2024年男足年終世界排名，國足排在第90位，為近10年最低。不過自今年10月中接連擊敗印尼及巴林，又在主場面對日本時踢出硬朗一仗，國足與伊雲高域在國內的風評都180度大逆轉。

伊雲高域：有機會小組第二 直入世盃決賽周

這名克羅地亞主帥目前正在家鄉渡假，日前接受當地報章《Jutarnji list》訪問時，便談及執教國足：「我3月接手球隊，並立即開始踢外圍賽。當時我未真正了解球員實力，中國是卡塔爾亞洲盃上平均年齡最大球隊之一，因此必須換血。」

伊雲高域此前曾盛傳被辭退，但如今已評價逆轉。（新華社）

18強戰初段，國足3戰全敗，第2戰面對沙特時多踢1人卻被反勝，曾令伊雲高域備受批評，一度處於被辭退邊緣，球迷也對晉級形勢感到絕望。不過之後國足戰績漸入佳境，如今出線機會已大增，伊雲高域在今次訪問中也直言：「最重要是，我們仍有機會出線（still in the game）。」

他指這9個月裏，國家隊引入不少年輕球員，在沒有外流球員情況下，仍取得不錯成績：「我們有機會直入世界盃決賽周。本來我們以為除『高不可攀』的日本外，澳洲及沙特阿拉伯也會拋離其他隊，但戰況比我們所想更膠着。事前我們沒預料過，球隊會為爭第二名而陷入激戰。」

伊雲高域直指國足能爭取小組前兩名，是意料之外。（新華社）

國足下場18強賽事會是2025年3月20日作客面對沙特，同月25日迎戰澳洲；最後兩輪分別是6月5日作客印尼，以及6月10日主場對巴林。

傳國足重新安排冬訓 已設計晉級『路線圖』

中超2025球季將於2月21日開始，距今還有三個月時間。不過期間沒有國際比賽日，即使集訓亦難以邀請適合的球隊到中國踢熱身賽，內媒《北青體育》指：「赴海外熱身面臨舟車勞頓、耗費巨大的現實問題。考慮到國腳們2024年非常辛苦，教練組一度放棄了安排冬訓的打算。」

雖然取消冬訓消息上月便有報道，不過當時國足剛力戰憾負日本，因此國內球迷罕見地沒有批評。

對日本一役前後，網民對國足的態度截然不同。

《北青體育》日前指，中國足協與國足教練組溝通後改變主意，計劃明年1月中旬組織為期10日左右的集訓，會特別「惡補」前6場暴露出來的死球防守問題，同時加強一眾國腳體能。

天津《每日新報》則表示，對日本一役結束後，伊雲高域及中國足協便瞄準明年3月的兩場比賽：爭取擊敗澳洲及戰和沙特，若能成功，甚至可不考慮之後對印尼的賽果，專心準備對巴林的末輪賽事，「這是伊雲高域、中國足協根據現實情況，為獲小組前4名設計的『路線圖』」。