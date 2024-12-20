劍擊｜何瑋桁世盃摘銅後望衝擊世界前十　張家朗染金髮備戰巴黎站

香港劍擊隊今晚（20日）舉行巴黎奧運祝捷晚宴，四位奧運代表悉數出席，早前在加拿大溫哥華站首度踏上世界盃頒獎台的何瑋桁，季初已經達成今季目標，這名男子重劍港將直言獎項不嫌多，「希望有幾多攞幾多」。



香港劍擊隊四名巴黎奧運代表齊齊出席祝捷會。（趙子晉攝）

香港劍擊隊辦奧運祝捷會 江旻憓轉身份有新體悟 順道為馬會宣傳

何瑋桁在國際賽開季前的本地賽，為今季訂立目標，希望登上其中一站的頒獎台。何瑋桁在開季首站已打入16強，然後在溫哥華站世界盃首度登上頒獎台。開季僅兩站已經達成季前目標，獎項沒有人嫌多，瑋桁希望今季再有機會衝擊頒獎台。

何瑋桁希望以世界前十為目標。（趙子晉攝）

「今季第二站已經達成今季設立的目標，餘下賽季希望衝擊世界前十，但不會如此簡單，始終前十劍手獲獎無數，而我都希望再登頒獎台，無論金、銀、銅都好，有獎就攞，有幾多攞幾多。」何瑋桁現時以94.375分排世界第13位，是生涯最高排名，距離第10位的美國劍手差約20分，而世界排名直入正賽圈，對以體力化打法為主的瑋桁甚有著數，即使戰至後段體力都沒有太大分別。

對何瑋桁來說，2024年是大豐收的一年，奧運資格、亞洲冠軍、世界盃銅牌、世界前16在同年內做到，總結瑋桁的2024年，是既開心又驚喜，「一年內一口氣完成多個目標，感覺既突然但又不太突然，我都想以這些成績來肯定自己多年的努力，希望氣勢延續至下屆奧運。今年曾在世界賽奪獎，令我深信只要盡力打就有機會再獲獎。」

何瑋桁與張家朗。（趙子晉攝）

港隊奧運祝捷會｜張家朗新髮色示人

張家朗出席活動宣傳新專屬波鞋 驚喜落場與小劍手交流

奧運兩金得主張家朗繼上周末出席活動宣傳專屬波鞋後，今日再度亮相，家朗同樣穿上專屬波鞋及印有格言的外套。即將出發法國巴黎的家朗，染上一頭金髮示人，他笑言沒有特別原因，「純粹係無啦啦想染」。上次東京奧運奪金後，張家朗在身上紋了勝利女神，被問及是否打算再添紋身慶祝奧運會，他笑言是父母批准，如果可以的話，就會紋上有巴黎大皇宮元素的紋身。

張家朗再度總結2024年，畢竟過去一年在爭奧運及準備奧運都十分疲累，如今距離下次爭奪奧運資格還有時間，他希望今季以放鬆心態應戰，好好調整。張家朗將在周日出發巴黎，備戰1月中的世界盃分站。

張家朗以新髮色示人。（趙子晉攝）

港隊奧運祝捷會｜陳諾思迎忙碌的2025：只好見步行步

2024年對女子花劍代表陳諾思（Daphne）來說，也是充實的一年，成為奧運代表後赴美升學，需要兼顧學業及劍擊，來年只會更加忙碌。最後一年可以參加青年賽的她，要兼顧成年及青年賽兩條戰線，同時要代表大學出戰美國NCAA賽事。陳諾思細數明年初的比賽，亦要應付學業，她坦言不知如何是好，「打多點比賽當然是好事，但如果我參與所有比賽的話，我就沒有時間讀書，而且很多事情還有變數，我連下個月的安排如何都不知道，所以只好見步行步。」

陳諾思迎接更加忙碌的2025年，她坦言只好見步行步。（趙子晉攝）

2024/25劍擊國際賽賽程