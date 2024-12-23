英超｜曼聯35年來首次下游過聖誕　死球又出事　阿莫林：責任在我

曼聯在周日（22日）英超主場以0：3不敵般尼茅夫，17戰只得22分排第13位，自1989年後首次在聯賽榜下半版過聖誕。今場曼聯的控球及射門皆在般尼茅夫之上，但29分鐘遭對方的罰球攻勢攻破大門。換邊後，曼聯連番換人，打算反撲，結果在短時間內連失兩球，慘吃大敗。對於死球防守的問題，曼聯領隊阿莫林（Ruben Amorim）賽後承認責任，但他指出今場輸波的主因不在防守，而在前線的把握力。



曼聯隊長般奴費南迪斯十分肉緊，幾乎想扯爛自己的波衫。（路透社）

曼聯死球防守的問題一直為人詬病，阿莫林早前命副手卡路士費南迪斯（Carlos Fernandes）負責死球戰術，結果這場又是死球出事，般尼茅夫的胡爾臣（Dean Huijsen）在29分鐘的罰球攻勢中頂入，令曼聯半場落後0：1。

阿莫林承認在死球遇上麻煩，球場氣氛有點緊張，他說：「我們在上半場餘下時間控制大局，製造到明顯的機會，然後下半場輸12碼又失多一球，對每個人都很艱難。」

死球又再出事，令曼聯上半場先失守。（路透社）

不計算12碼，曼聯在2024年的英超已經失了17個死球入球，這是他們在英超死球失球最多的一年。只計今季，曼聯在英超已經失了9個死球入波，為死球失球第二多的球隊，僅次失了14球的狼隊。

「在這種時刻，一切都對我們很困難。死球、12碼，之後我們想入波，但我們太緊張了。我們一定要針對這方面改善。」阿莫林說：「我們盡力爭取入球直至最後。這是困難的比賽、艱辛的困境，我們需要繼續向前。」

阿莫林在下半場初段換人加強攻力，結果輸多兩球。（Getty Images）

阿莫林在下半場馬上調走表現未如理想的左翼衛杜維爾馬拉西亞，10分鐘後見未有起色，大膽地抽起防中文路爾烏加迪，由翼鋒加拿祖入替，結果這場賭博未見其利、先見其害，般奴費南迪斯及高比馬恩奴的中場組合防守力不足。

曼聯在61分鐘輸12碼，般茅由祖斯甸古華特操刀射成2：0。曼聯陣腳未穩，在63分鐘又失守，後防出現漏洞，施曼尤接應傳中，近門射成3：0。最終，曼聯主場以0：3慘敗。

死球防守又再出問題，是否助教之責？「一切的責任在我，而非卡路士（費南迪斯）。」阿莫林說：「無論是順境或逆境，我們都是一個團隊，我們有自己的一套方式。」

空佔控球、進攻隔靴搔癢，突然後防有漏洞，輸死球或反擊，輸下一球又一球……這樣的劇本，相信曼聯球迷也不陌生。（路透社）

阿莫林說：「我們正在努力解決這個問題。我們並非因為死球而輸波，我們之所以輸，是我們製造到很多機會但轉化不到為入球，跟住一切都未如意，對方入球了。這是一個困難的時刻，但責任全在我，不是卡路士。」

曼聯今場佔60%控球，多達23次攻門，7次中目標，埋門比10射5中的般茅多，奈何前場眾人欠帶射門鞋。般奴費南迪斯7次起腳皆無功而還，阿密特迪亞路亦有3次埋門。

「執教他們是我的責任。」阿莫林說：「當然，我們想進步，但此刻一切都很困難。在曼聯這樣的大球會，主場輸0：3對每個人都很艱難，球迷很失望及疲憊，你們都能夠在球場內感受得到。」