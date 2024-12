英超︱曼聯主帥阿莫林再被追問　大談拉舒福特如何才可再受重用

曼聯戰績持續不振,隊中最高薪球員拉舒福特的放逐亦一直成為傳媒追問主帥阿莫林的焦點。每次賽前賽後記者會,這位紅魔新帥都會被問到關於「福仔」的大量話題——最新議題是:已經連續3場未入大軍名單,到底如何才可再次入圍甚至上陣?

阿莫林強調棄用這位大將是基於訓練表現,而非那次表明想離隊的訪問,而他每天也有跟對方講話。



拉舒福特連續3仗不入大軍名單,持續成為阿莫林被追訪焦點。(路透社)

阿莫林:我每天都有跟拉舒福特談話

當阿莫林再次被問到拉舒福特的情況,他這樣回應:「當我感到那是正確時刻,我會改變一些東西,在此之前我會一直以球隊最大利益着想」,並指出,「我每天也跟他談話,不是關於那個訪問,而是他的表現。」

這位葡萄牙少帥再三強調,一切關乎球員表現,「這是我的決定。他想上陣,並正在嘗試。這是我的決定,單純是我個人的決定。我嘗試用自己的方式做事,這是我唯一知道的方式,如果我不是這樣做便會迷失自我,而我不會失去自我。我知道自己在做什麼。」

阿莫林強調拉舒福特必須提升訓練表現。(Getty Images)

拉舒福特如何能夠再次上陣?

接連敗予熱刺及般尼茅夫後,阿莫林依然充滿自信地說出上述一席話。他們即將在拆禮物日面對狼隊。到底拉舒福特要做什麼才會再次被考慮列入對狼隊一仗大軍名單,阿莫林說:「表現出他的最佳水平(Be the best that he can be)。」

「當你擁有大牌球員,優秀表現,重大責任,大量投入程度,便可在這刻推動每一個人。有些球員因為已在曼聯效力多年,肩負的責任更大重大。目前可能是球會歷來其中一個最低潮,我們必須面對它並保持強悍。這是我對隊中每個球員的希望。」

阿莫林堅稱曼聯不會受拉舒福特事件影響。(Getty Images)

強調曼聯不會因拉舒福特事件分心

拉舒福特一再成為追訪焦點,阿莫林堅稱球隊不會因而受到影響,「它不會影響到我,也不會影響到其他球員,因為每天訓練所有人都在場,他們都明白,這是重點所在。至於傳媒或其他人,我便不能控制。」

他聲言,「我非常專注,球隊上下也知道,我的信息很清楚,卡靈頓內每個人都知道我在說什麼,都知道我對拉舒福特及所有人的要求。因此那不會令我們分心,對傳媒來說或許那是吧,但那並不是我關注的事情。」

在此之前,阿莫林曾抱怨拉舒福特的身邊人,直言拉舒福特那個「離隊宣言」一樣的訪問後造成「困難的處境」,「我明白這些球員身邊被很多人包圍,作出一些並非來自球員原意的選擇。」他當時揚言,「我會一直在此幫助拉舒福特,我必須做我要做的事。那不止是拉舒福特,他們選擇做那個訪問,我是明白的。」