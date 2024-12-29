新城勁爆頒獎禮不同年代運動巨星列席　張敬軒主動求李慧詩合照

一年一度的樂壇頒獎禮與體育界原本拉不上關係，不過《新城勁爆頒獎禮2024》以樂壇 X 體壇「我們的驕傲」為主題，邀請多位不同年代的香港著名運動員當頒獎嘉賓，中間更特別設有一個向運動員致敬環節。

到場運動員全部盛裝出席，最有趣一幕是當張敬軒上台領獎時，先主動要求跟羽毛球名將陳念慈和「牛下女車神」李慧詩來一張合照。



女車神李慧詩頒獎予張敬軒。（IG）

運動員盛裝列席音樂頒獎禮，印象中是香港歷來首次，最為人熟悉的首推「牛下女車神」李慧詩，她穿上一襲檸檬黃色的晚禮服艷光四射，她與在馬會出任見習騎師訓練學校校長的昔日羽毛球名將陳念慈同台，為張敬軒頒獎。

習慣被別人影相打卡的「軒公」，領獎後主動趁機向兩位名將索取合照，引得全場大笑時還稱：「機會難得吖嘛」。

張敬軒主動要求跟羽毛球名將陳念慈和「牛下女車神」李慧詩來一張合照。（IG）

羽毛球是上台運動員「大戶」，「大師姐」陳念慈外，還有「黑妹」葉姵延，今年出戰巴黎奧運的男單代表李卓耀，巴黎殘奧勇奪銀牌的陳浩源等。長跑是另一大戶，前奧運馬拉松代表姚潔貞和丈夫陳家豪，長跑好手劉峻崚、尹詩慧亦有份當頒獎嘉賓，已退役的香港花劍隊「大師兄」張小倫、乒乓球女將蘇慧音、本地網球名將張玲亦是座上客。

運動員與明星歌手互相打卡，最受運動員歡迎的一位正是張敬軒，幾乎每個運動員在社交媒體分享的照片都有「軒公」在，劉峻崚更搞笑地在限時動態分享頒發其中一個獎項給張敬軒一刻的心情是：「開心屎禾」（「開心死我」的諧音）。葉姵延分享的其中一張合照對象為新城廣播首席營運總監馬浚偉，她感謝對方邀請出席今次頒獎禮。

新城勁爆頒獎禮受到的注意力，長年不及另外幾個本地樂壇頒獎禮，然而今年他們肯花心思讓本港運動員被看見，邀請他們出席當頒獎嘉賓，甚至設有「致我們的運動員」環節向運動員致敬，怎麼說也是件好事。