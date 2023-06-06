李慧詩退役｜你不知道的女車神8件事　賽前必關電話仍擁亞洲紀錄

李慧詩宣布退役，「牛下女車神」19年生涯留下不少印記，有些小故事讓我們一起回味。



1. 每次比賽前都會關掉電話專心備戰

李慧詩多年來每次在重要賽事前，均會關掉電話，專心備戰，即使近年社交媒體大行其道，人人機不離手，她仍然保持這一習慣，極度專注。

2. 戰鞋上的獨角獸藏悲傷故事

李慧詩在2019年出戰香港場地單車錦標賽時，穿上一對繡有獨角獸的鞋，當時她解釋背後故事，除了是同年生日時朋友曾送她一隻彩色獨角獸，她帶着去參加該屆世界錦標賽，終奪得兩金，還另有一段故事：之後，李慧詩遇上一位患腦癌的小朋友，故將獨角獸送給他打氣，惟小朋友最後仍在8歲時離世，「他那份如獨角獸般的堅強，能給我鼓勵。」

3. 文體全才曾推出自傳

李慧詩在2017年已完成香港教育大學的健康教育學士課程，更以一級榮譽學位畢業；她在2018年雅加達亞運後再入讀浸會大學的創意及專業寫作學士課程，日前畢業；2022年更推出個人首本自傳《身上的每道傷疤》。另外，她也先後獲教大頒發榮譽院士，2021年再獲樹仁大學頒授榮譽社會科學博士學位。

4. 曾創下爭先賽20個月不敗紀錄

爭先賽是李慧詩的強項。（Getty Images）

李慧詩生涯早年的強項是偶然性較大的競輪賽，然而隨着她的200米「絕對速度」提升，「女車神」在2018年6月至2020年2月間，創下20個月的連勝紀錄，當中包括在2019年世錦賽封后。直至在2020年德國柏林舉行的場地單車世界錦標賽，才正式敗給當年極速冒起的德國新星軒絲，走勢中斷，但李慧詩最後在東京奧運奪銅，正是擊敗軒絲。

5. 擅長執行戰術 曾被「德國女警」指「討厭做她對手」

禾高（中）和莫頓（左）都曾是李慧詩（右）的主要對手。（Getty Images）

這裏說的當然不是真的「討厭」——而是李慧詩的強悍令對手難免都不想遇上她。曾經橫掃女子短途賽的德國「女警」車手禾高，在全盛期是Sarah的主要對手，然而這位曾奪兩面奧運金牌及9件彩虹戰衣的名將，不幸地在2018年一次訓練期間嚴重炒車，終導致半身不遂，但她仍積極參與場地單車運動，包括擔任評述員，她在2020年世錦賽為大會出任評述時，曾如是說：「她很擅長執行戰術，我很討厭做她的對手！她會緊隨着你，只要你距離紅線還留下1毫米，她就會在那裏超越你。」足見禾高對李慧詩的敬重。

6. 至今仍保持三項亞洲紀錄

李慧詩在退役前一年雖然已經沒有參加任何賽事，但她目前仍然是3項場地單車亞洲紀錄的保持者，當中包括：

200米行進間計時紀錄（10.387秒，2019年12月在世界盃澳洲站創下）

500米計時賽紀錄（33.296秒，2013年世界盃墨西哥站創下，屬高原紀錄）

500米計時賽海平面紀錄（33.395秒，2018年亞洲錦標賽創下）

另外，她也擁有亞運會的200米行進間計時紀錄（10.583秒，2018年雅加達亞運創下）。

7. 香港唯一擁三件彩虹戰衣的單車運動員

李慧詩在奪得世界冠軍後，穿上彩虹戰衣出戰2019年的世界盃。（Getty Images）

在李慧詩之前，香港單車史上曾有兩名運動員贏得過場地單車世界錦標賽（成年組）冠軍，包括黃金寶（2007年15公里捕捉賽）和郭灝霆（2011年15公里捕捉賽），兩人都各自擁有一件代表世界冠軍的「彩虹戰衣」。

李慧詩則成為史上第三人，她先在2013年世錦賽奪得500米計時賽冠軍，獲得首件彩虹戰衣，到2019年世錦賽更是連奪爭先賽和競輪賽冠軍，生涯總共獲得3件彩虹戰衣，是香港唯一做到此項壯舉的單車運動員。

8. 香港唯一在兩屆奧運奪得獎牌的運動員

李慧詩生涯曾出戰三屆奧運會，包括2012年倫敦奧運、2016年里約熱內盧奧運及2020年（2021年舉行）東京奧運，她在2012年奪得競輪賽銅牌，再於前年舉行的東京奧運獲得爭先賽銅牌，是香港至今唯一一位在超過一屆奧運會奪得獎牌的運動員。