什麼距離才算是馬拉松？關心妍口誤成熱話　保錡出帖後刪文再澄清

周潤發、方力申、吳業坤、唐詩詠、關心妍等多位藝人均有份參加「三跑道系統十公里國際賽」（機場三跑十公里），參加5公里賽事的關心妍，賽後上載影片自稱「人生第一次參加馬拉松」，引來大量網民批評。

熱愛跑步的男子組合ERROR成員吳保錡的一個帖文，惹來「抽水」嫌疑，他之後刪文再發新帖澄清並非針對任何人，並尊重每一個跑手。到底關心妍為何有此誤解，長跑賽事什麼距離才算是馬拉松？



關心妍參加「機場三跑十公里」中的5公里賽事，賽後自稱「人生第一次參加馬拉松」引發熱議。（IG）

事件背景：

1. 關心妍跑5K卻自稱「人生第一次參加馬拉松」

歌手關心妍參加機場三跑十公里長跑賽事，拍片分享沿途經歷，並撰文稱：「人生第一次參加馬拉松機場渣馬3號跑道的10公里跑，這次是跑5公里！可以看到飛機起降，實在太特別了！我終於以39分鐘完成了5公里！沿途見到好多朋友同歌迷好開心！」

馬拉松賽事標準距離為42.195公里，因此她的帖文引來不少網民批評及糾正。同時也獲不少跑友包容，認為關心妍純粹是「初哥失誤」，不清楚各項賽事距離，根本毋須惡意抨擊。

2. 保錡帖文引「抽水」嫌疑，刪文後另文澄清

正當關心妍的帖文被傳得鬧哄哄，ERROR成員吳保錡亦在社交平台發文稱：「Respect所有開始跑步的人，馬拉松代表42.195K，5K就係5K，10K就係10K，大家都加油。」

不少傳媒指他此舉是「抽水」，保錡隨即刪除該段帖文，並在Threads另文澄清無意冒犯任何人，「傳媒朋友們，我說的馬拉松代表42.195K，是因為在Threads看見有人說，所以我才這樣説，並不是講緊任何人。因為我自己一開始接觸跑步的時候，也是說錯，Respect所有開始跑步的人，Respect代表尊重，感謝大家咁留意我的説話。」

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誤會的可能源頭

關心妍不清楚馬拉松賽事的距離，誤將5K（5公里）說成馬拉松，其實不少新手跑者或許都曾經試過，尤其不少長跑賽事都設有不同距離，例如一年一度的渣打香港馬拉松便設有10公里、半馬拉松及馬拉松三個不同距離的賽事，但無論參加哪一項，大家一般都只會說成「跑渣馬」，個別參加者有可能因而誤以為自己同樣是「跑馬拉松」。

此外，個別賽事的名字亦較大機會令新手有誤解或混淆，以關心妍今次到機場參加的賽事為例，全名其實為「香港國際機場．渣打香港馬拉松：三跑道系統十公里國際賽」，名稱內有「馬拉松」三個字，惟賽事只設3公里、5公里及10公里。如此一來，到底什麼距離才算是馬拉松？或許先要簡單了解一下馬拉松的起源。

ERROR成員吳保錡熱愛跑步。（IG）

馬拉松的起源

馬拉松（Marathon）是希臘一個市鎮，也是公元前490年「馬拉松戰役」波斯與希臘軍隊交手的戰場。當年希臘軍隊信差菲迪彼德斯（Phiedippides）從戰爭前線馬拉松跑回雅典，傳來打勝仗的捷報，隨即因體力不支倒地死亡。菲迪彼德斯悲情離世的故事廣受傳頌，啟發現代奧運之父顧拜旦（Baron Pierre de Coubertin）等人引入名為馬拉松的長跑項目。

1896年首屆現代奧運會，馬拉松賽事的路程正是馬拉松與雅典之間的40公里（約25英里），至1921年起馬拉松的標準距離統一為42.195公里（約26.219英里）。

回說菲迪彼德斯的故事，他當然不是只跑40公里便體力不支，他先由雅典跑往斯巴達，並在兩日內跑回程，從馬拉松附近戰場回到雅典的40公里為最後一段，全程240公里（約150英里），足足是接近6隻馬拉松的距離，這已是後話。

被稱為「跑神」的馬拉松王者傑祖基。（Getty Images）

什麼距離才算是馬拉松？

根據國際田聯（World Athletics）的定義，馬拉松就是42.195公里的長跑賽事，也是奧運會中最長距離的跑步項目。因此半馬拉松（21.0975公里，亦即是馬拉松賽事的一半距離）、10公里或其他較短距離的比賽，並不算能是馬拉松。

想補充一點的是，無論什麼距離，跑步只要能享受、參與其中便好，各人自有做運動的動機，開心地盡情揮灑汗水，參加的是不是馬拉松根本不重要。