李慧詩講錯一句「希望日本贏中國」耿耿於懷　冀從錯誤中學習

「牛下女車神」李慧詩在2023年退役，由運動員身份退下來，今年亞運會她換個角色成為電視台節目主持，卻因直播期間口快快說錯一句：「希望日本贏中國」，引來重大風波，備受批評。

她趁聖誕假期在社交媒體連日分享今年圍繞她身邊的各種事情，並以長文提及這宗口誤風波，更指出：「已經過咗幾個月，當時諗唔到點處理，一直屈喺心度」，又指此事令她耿耿於懷。



李慧詩在杭州亞運為電視台出任節目主持，卻因講錯一句話引發風波。（李慧詩Facebook）

李慧詩寫道，「退役後，有幸有得做live 節目，做主持，從來無接觸嘅範疇，好驚自己做得差，講錯嘢，所以一直唔敢鬆懈。不過愈驚愈錯，直播每一日，我都有講錯嘢，最嚴重，係我講咗『希望日本贏中國』。」

「當日第一次報線道，每十秒出一隊，廣告時我就同自己講：唔洗加鹽加醋㗎，清清地就好啦～到日本出場，我講咗以上7個字當刻就知唔對路，所以我講中國個國字高音咗，之後就到拍檔馬詠茹介紹中國出場，無得補救，心諗⋯⋯大鑊，點解唔講『唔知日本係咪準備好贏連贏幾屆嘅中國』，又或者『日本要贏中國都好高難度』呢？」

「我自問由始至終都唔係激進分子，直播我都有講希望印度、黎巴嫩、難民會贏，但作為旁述，講其他隊贏國家隊就令人髮指。我都覺得接受唔到，所以好快，我就被攻擊。」

李慧詩在奪得世界冠軍後，穿上彩虹戰衣出戰2019年的世界盃。（Getty Images）

事緣當時李慧詩為杭州亞運一場女子自由泳接力決賽做直播旁述，中國和日本同為金牌熱門，她介紹日本隊時不慎說錯一句「希望日本贏中國」，隨即被內地網民和KOL圍攻，之後建制派立法會議員李梓敬等人亦加入聲討行列。3個月後，李慧詩感言：「今次呢個大陷阱，無得怨人。不過，Live 就係人生，無得返轉頭，唯有經一事，長一智，從錯誤中學習，之後直播謹慎啲。」

她繼而為此事向杭州亞運香港代表團團長霍啟剛及Hoy TV致歉，「抱歉呢段時間為霍生同Hoy TV 同事添麻煩，亦想感謝知我錯咗依然鼓勵我堅持、不離不棄嘅朋友，同贊助商、電視台依然相信我。」李慧詩亦表示，自2019年開始，間中便有人在她的Facebook留下人身攻擊留言，她強調：「我只係個土生土長嘅香港人，真心希望，如果可以，如果真係愛香港，不如唔好再做打手，一齊用行動令呢啲地方變得更好。」