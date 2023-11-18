港珠澳半馬2023︱陳家豪港隊最後一戰　「激動到想喊」背後的唏噓

長跑運動員陳家豪總是笑臉迎人，常常開玩笑和講爛gag，因此當他一臉認真地說：「重新拿起港隊件衫，我今次真係激動到想喊」，反而充滿喜劇效果，忍不住問他：「你係咪認真㗎？」他無奈回應：「點解次次我認真的時候，你哋都覺得我講笑……」

大家沒有看錯，一向嬉皮笑臉的家豪，今次真的認真了。全因他預言，今次是他代表港隊的最後一戰。

攝影：夏家朗



再次入選港隊，陳家豪感到難以置信。（夏家朗攝）

傷病交纏下驚喜入選港隊

家豪收到通知重返港隊的過程，跟他為人一樣趣怪——「某天收到一個2字頭的電話，我以為是玩電話。」接通電話後，他連聽也沒聽，直接向對方說了句：「唔好再玩啦，拜拜」便收線。他的手機隨即再響，從來電顯示看到是田總職員Eunice，他立刻接聽，對方說剛剛打來的也是她。

Eunice告知他入選港隊，家豪又以為對方說笑，過去一年他歷盡傷患和首度染上新冠肺炎困擾，加上次女陳穎出生忙得不可開交，都沒怎麼練跑，「1月開始傷，渣馬之後跑跑停停，傷患好一點又中招（染上新冠肺炎），沒有認真練。」他直言，傷吓停吓又痛，好無癮，「好攰，今年跑唔郁」，一直以來氣場強大的正能量寶寶，墮進灰心沮喪的低潮。「正當我最失落的時候，就收到田總的電話」，他至今仍感到難以置信。

陳家豪最感動的是，能跟張耀樑（圖左）、莊司暘、湯樂榆、曾曉彤（圖右）一起入選港隊。（夏家朗攝）

家豪能重返港隊，也帶點機緣功合。去年11月他帶着張耀樑、莊司暘、湯樂榆、曾曉彤等一眾徒弟參加日本上尾半馬拉松，跑出1小時8分48秒個人最佳成績在香港排名第六，同場張耀樑以1小時7分51秒、莊司暘以1小時9分3秒，分列香港男子半馬跑手第五及第七。成績剛好在一年內有效，適逢11月11日有場亞洲半馬錦標賽港隊已派前列跑手應戰，因此一星期後的港珠澳半馬暨東亞半馬錦標賽，3人才有機會聯手出戰，加上湯樂榆、曾曉彤亦入選，港隊今次賽事3男2女5個代表，全由「家豪團隊」組成。

收到再次入選港隊消息後，家豪「的起心肝狂練」，「今次練得好心急，甚至跳step練，狀態幾好，上得幾快」，早前參加聯合國兒童基金會（UNICEF）15公里慈善賽獲得組別季軍是個好開始，怎料舊患未好，又有新傷，令他一度萌生退賽念頭。

陳家豪稱，「重新拿起港隊件衫，我真係激動到想喊。」（夏家朗攝）

最後一次代表香港的感動

「同第一次代表香港有差不多感覺——好驚跑包尾」，家豪感慨，他是疫情下受害一群，2019年底10公里賽事突破塵封10年的個人最佳時間（PB），繼而在2020年初跑10000米、2020年11月跑5000米亦先後PB，狀態時隔10年重返巔峰，當時他有3大願望：「跑多一次好成績，跑多一次全馬，跑多一次代表香港，然後退役……點知一樣都無。」

一場世紀疫情，把他的美好退役大計完全摧毀，狀態最好的時候沒有比賽，到比賽重來的時候，已深受傷患纏繞。命運總是愛開玩笑，到家豪已無欲無求之時，港隊大門再次為他打開。他因傷病疏於練習，一度想過棄戰，然而身邊人和跑友均對他加以鼓勵，「當我對自己已經無晒信心，大家仲相信我」，使家豪感動得明知難創佳績，仍硬着頭皮勇敢出戰。

港珠澳半馬很大機會是陳家豪（右）代表港隊的最後一戰。（夏家朗攝）

3個39歲精英跑手

疫情偷走他的3個願望，現在給回一個安慰獎，還能跟張耀樑、莊司暘、湯樂榆、曾曉彤4個學生一起出賽，也是件開心事。家豪對今次比賽格外着緊，全因對他而言，今場也是他的港隊終極戰，訪問期間多次說「最後一次代表香港」，這並非他的告別宣言，而是明知以他的狀態、年紀加上傷患，相信是他披上港隊戰衣的最後機會。

39歲的陳家豪，其實跟紀嘉文、張耀樑同齡，前者2021年跑出2小時19分48秒刷新香港男子馬拉松紀錄、至今年4月才被黃尹雋再打破，後者由渣馬、大邱到柏林今年內全馬3度PB，家豪理應尚有機會突破自己，奈何傷患不斷令他變得實際，哪怕內心還想跑「最後一次全馬」，一切以現實狀況行先，就像今次港珠澳半馬，他亦只能盡力而為，坦言「半馬沒有奇蹟」。

陳家豪因疫情在狀態高峰時無法出賽，如今回想難免唏噓。（夏家朗攝）

後記：兌現2009年東亞運動會後一個承諾

2009年東亞運動會，陳家豪首次代表香港出戰，「那時講過香港好似二零二幾年再搞另一次，講緊十幾年之後。當時同隊員講過，好想一齊再參加，但之後東亞運動會冇咗（編按：東亞運動會2013年舉辦最後一屆，後改為東亞青年運動會，並在2023年舉行首屆賽事），到今次有東亞錦標賽，都叫做到自己當年嘅承諾」。

他憶起14年前的時候：「當時心想，要去到2023年，我已39歲，仲跑唔跑到呀？」家豪難忘當年與隊友一起在香港跑東亞運的喜悅，「真係好開心」，「當時我跟隊友講，好吖，試吓，我哋一齊跑再多次吖！」

東亞運動會已經消失，家豪卻無忘當年承諾，也許是初披港隊戰衣的興奮特別深刻，如今出戰東亞半馬錦標賽很可能是他的最後一次，平日大癲大䛍的家豪，罕有流露感性一面：「今次有機會跑東亞半馬，令我有返幾種感覺：回想起09年東亞運第一次代表香港，今次再跟成班學生一齊去比賽，好像兩、三代人一種傳承的感覺。」

港珠澳半馬2023



舉行日期：2023年11月19日

地點：港珠澳大橋香港路段

參賽限額：8000人

路線：

集合點——亞洲國際博覽館

起點及終點——港珠澳大橋香港口岸

*大會設專車接載跑手來往亞博至起終點

起步時間：

挑戰組——上午7時30分

公開1組——上午8時10分

公開2組——上午8時50分



*詳情瀏覽大會網頁：hzmb-halfmarathon.com

港珠澳半馬路線圖。（大會網頁截圖）