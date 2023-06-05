李慧詩退役．體壇札記｜獎牌可被超越　牛下女車神的意義無可動搖

延期至2021年舉行的東京奧運，香港破紀錄單屆奪得6面獎牌，包括張家朗的男子花劍金牌和何詩蓓的兩面游泳銀牌，本地體壇受關注的程度，近年罕見。

也許李慧詩始終未能獲得那面奧運金牌，但「牛下女車神」多年來以不死拼勁為港人帶來感動，她在香港體育史上的角色和地位，難以撼動。



李慧詩的故事已為港人熟悉：自幼患貧血、因骨折後手術失敗輕度傷殘，出身牛頭角下邨，在香港體壇資源還沒有很豐富的時候，她一路成長、冒起，以一次又一次的表現和成績，成為最受港人關注、影響力最大的香港運動員之一。

李慧詩是近年影響力最大的香港運動員。（資料圖片／高詩琦攝）

令場地單車在香港興起 讓港人一窺世界級面貌

在李慧詩之前，當然早已有一代「車神」黃金寶，他在2006年亞運會奪得兩金，獲政府承諾興建單車館；但2012年倫敦奧運，李慧詩為香港奪得了一面久違的獎牌，作為香港史上第三面奧運獎牌、也是第一面單車奧運獎牌，全城震撼，李慧詩的名字開始為人熟知，「場地單車」也漸漸走進大眾的視野。

單車館2013年底竣工後，2014年，香港第一次舉辦香港國際場地盃，到2016年更首次舉行場地單車世界盃分站賽，到2017年再首辦最高級別的世界錦標賽，其後再有Six Days賽事、再辦世界盃（現稱國家盃）等等。無可否認，正是因為有李慧詩的存在，才能吸引贊助商出資協助申辦這些大型單車賽事；也因為市民都希望一睹李慧詩的丰采，賽事能吸引觀眾入場，才有舉辦的價值，令場地單車這項限制較多、不算主流項目的運動，在香港廣為人知。

李慧詩絕對是近年最顯赫的香港體壇明星。（資料圖片／盧翊銘攝）

最多榮譽的運動員 曾撐起香港體壇半邊天

在李慧詩的年代，香港當然不乏其他優秀運動員，但畢竟奧運獎牌廣獲視為最高榮譽，Sarah也是最受公眾熟悉的運動員，所說是少見的「體壇明星」，而且她一次又一次交出好成績，尤其是生涯中三次奪得代表世界冠軍的彩虹戰衣，無人能出其右。

2017年世界錦標賽，她還在主場奪一面銅牌，對港人衝擊更加強烈；再加上兩屆奧運獎牌、三屆亞運5金1銀1銅、亞洲錦標賽19面金牌、爭先賽20個月不敗等等；在香港，她亦6次獲選香港體壇最高殊榮「星中之星」，說她是香港近年最具榮譽、最受認同的運動員，絕不為過。

李慧詩之於香港體壇的意義，至今難被動搖。（資料圖片；梁鵬威攝）

現今體壇像百花齊放，爭取到好成績、令港人引以自豪的項目和名字已不止一兩個，但在此之前，不能否認的是，李慧詩的名字像撐起了香港體壇的半邊天，在香港鮮少運動員能穩定地在國際大賽繳出好成績的當時，每次她出賽，「獎牌」像是基本要求，她也讓香港市民一窺「世界級」的殿堂——一個世界級的運動員是什麼模樣、要承受的是什麼壓力、要交出怎樣的態度和努力；同時間，也讓市民看見世界級運動員也是有血有肉的人，會受挫折會掉淚，她的故事觸動了無數港人的心。

李麗珊在1996年奧運奪金後一句「香港運動員不是垃圾」，至今仍滋養着香港體壇，而李慧詩則是用行動，成為港人好一段時間的精神支柱，她的一字一句，都能舉足輕重。當今香港體壇星級運動員湧現，在大賽交出極佳表現，人氣也高；但李慧詩多年來為香港體壇、單車運動發展、以至在香港人心目中的影響力，仍然難以撼動。