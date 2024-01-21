渣打馬拉松2024｜最強媽媽姚潔貞 產後復出 「港一」後的下一步
撰文：李思詠
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【渣打馬拉松 / 渣馬2024】2小時41分09秒，這是多少人仰望的馬拉松成績，對於產後復出的姚潔貞來說，卻不滿意。
名古屋女子馬拉松是她的下一槍，「路靚，set高啲，235內」，香港最快女跑手，依舊直截了當。
現場採訪：楊宇翹、葉詩敏、趙子晉、張倩儀、蘇煒然、廖雁雄
八個月大的么女陳穎，每晚都會哭鬧一下，把旁邊的潔貞吵醒。
「大女（陳瑤）以前跟奶奶睡，我可以『有覺好瞓』，現在穎穎跟我，我每晚都會醒，要換片、畀奶咀。」維園終點上，姚潔貞既談跑步，也談湊女。
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今天渣打馬拉松一戰，是她產後第一場全馬。2小時41分09秒，跑友都佩服她輕描淡寫就跑出令人仰望的佳績，姚潔貞卻不滿意：「我想240內，可惜跑不到。今天跑到25、26公里開始側腹痛，收慢後好一點，一加速又痛，結果尾段就這樣快快慢慢下完成。」不過她也補充：「今次是越級挑戰，生第一胎之後都以半馬為起點，今次一來就全馬，本身狀態又不好。」
兩女之母只練了幾個月，依然穩坐女子「港一」寶座，姚潔貞可會復出再披港隊戰衣，代表香港參加大型賽事？她坦言，2025年全運會是考慮之列，但短期目標是3月10日的名古屋女子馬拉松，「名古屋路靚，set高啲，235內」，她的丈夫陳家豪屆時可能陪她出戰。
至於陳家豪今日的表現，他以1小時17分30秒完成半馬。離開競逐錦標的行列，陳家豪跑得輕鬆，到了尾段尚有體力，才開始加速，「如果跑進1小時16分內，今日表現就100分」。
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