英超｜曼聯負紐卡素聯賽3連敗　阿莫林：正為護級而戰

曼聯英超又輸一場，在主場奧脫福作戰0：2遭紐卡素擊敗，已錄各項賽事4連敗，且整個12月失18球，並列隊史最多。

紅魔鬼目前排在聯賽第14位，主帥阿莫林（Ruben Amorim）賽後坦承球隊正為護級而戰：「我們要誠實承認，這是曼聯史上其中一個最艱辛時刻。」



曼聯「黑色十二月」

早前公開談論離隊的拉舒福特，連續4場未出現在大軍名單後，今仗名列後備，但全程坐在後備席未有上陣。

曼聯近兩場比賽都未能破門，今仗主場作戰未能扭轉頹勢，防守再度出現問題。開賽僅4分鐘，伊沙克（Alexander Isak）便以頭槌為紐卡素先開紀錄；祖連頓（Joelinton）在19分鐘同樣接應左路傳中以頭槌破門，之後雙方再無入球，「喜鵲」在奧脫福帶走三分。

伊沙克開賽僅4分鐘便攻破曼聯大門。（Getty Images）

這場失利令阿莫林率領的曼聯再留下不少紀錄：他們今個12月出戰9場各項賽事輸6場，為球會史上第3次，此前分別是1926年4月（6場）和1930年9月（7場）；此外，「紅魔鬼」也追和隊史單月失球最多紀錄，他們在1964年3月時同樣被攻破大門18次。

自阿莫林在11月下旬執教曼聯首場比賽至今，整個英超只有榜尾的修咸頓落敗場次更多（7場）。這11場各項賽事中，曼聯被對手攻入21球，與熱刺並列同期最多。此外，這也是曼聯自1962後，首次在同一個月內輸5場聯賽。

曼聯今個12月戰績不濟。（Getty Images）

而他本人，上任後首8場聯賽落敗5場，是103年來所有教頭中最差戰績。

阿莫林：曼聯正為護級而戰

曼聯目前以22分排在英超第14位，比18位的葉士域治多7分，然而「黑色十二月」後，他們還要迎接「魔鬼賽程」。下輪曼聯將作客對今季狀態大勇的利物浦，1月12日則在足總盃面對阿仙奴。

賽後被英國《天空體育》問到，曼聯是否正陷入護級戰時，阿莫林表示「很明顯（That is really clear）」：「所以我們要奮戰，我們要誠實承認，這是曼聯史上其中一個最艱辛時刻。」曼聯上一次降班是1973/74球季，不過翌季便以乙組冠軍重返頂級聯賽。

阿莫林坦承曼聯正為護級而戰，但不會改變戰術體系。（路透社）

雖然3-4-3戰術體系繼續受到質疑，不過阿莫林表示會繼續堅持：「我們只一起訓練4次，我會繼續我的想法直至最後。如果我完全改變體系，也不知道會否更接近勝利，若這樣做最後還是落敗，那便是最壞狀況。」這位葡萄牙少帥補充，球隊落敗原因之一是缺乏訓練和信心：「我們沒有時間去建立基礎，來應對這些艱難狀況。」