修夫基元旦封爵成英格蘭史上第4人　率三獅軍團兩獲歐國盃亞軍

英國政府公布2025年元旦授勳名單，多名運動員及相關人士名列其中，今年歐國盃後卸任英格蘭足球隊主帥的修夫基（Gareth Southgate）獲授「爵級司令勳章」（Knight/Dame Commander，男性簡稱「KBE」，女性簡稱「DBE」），是英國授勳及嘉獎制度中，騎士勳章的第二級，地位甚至比前曼聯名帥費格遜（Sir Alex Ferguson）更高。



修夫基自2016年執教「三獅軍團」後，8年間率領英格蘭兩次殺入歐國盃決賽，惟兩次都未能奪冠；2018世界盃，他領英格蘭晉級4強並獲殿軍，是1990年世界盃後最佳戰績。

修夫基執教英格蘭成績出色，將在2025元旦封爵。（Getty Images）

由於2018年領軍成績出色，修夫基已在2019年元旦被授予官佐勳章（Officer，簡稱「OBE」）。他今次授爵，是繼雲達波頓（Sir Walter Winterbottom）、藍西（Sir Alf Ramsey）及卜比笠臣（Bobby Robson）後，史上第4位獲KBE頭銜的英軍主帥。

KBE是英國授勳及嘉獎制度中，騎士勳章的第二級，香港人較熟悉的前曼聯名帥費格遜，同樣也被尊稱為爵士（Sir），不過後者在1995年獲頒制度中第三級的司令勳章（Commander，簡稱「CBE」），換句話說地位較修夫基低一級。

前曼聯名帥費格遜曾在1995年獲頒CBE。（Getty Images）

英格蘭足總主席曉域（Debbie Hewitt）稱讚修夫基是英格蘭史上最出色主帥之一：「我代表英足總仝人，祝賀修夫基爵士當之無愧地獲此榮譽。他在職業生涯中不論是作為球員、主帥還是變革者（change-maker），都體現了英格蘭足球最好一面。」

修夫基成史上第4位獲KBE頭銜的英軍主帥。（Getty Images）

此外，在今屆巴黎奧運女子800米奪金的姬莉賀堅遜（Keely Hodgkinson）、女子七項全能獲銀的Katarina Johnson-Thompson獲頒員佐勳章（Member，簡稱「MBE」）；F1著名評述員及前職業車手馬田賓度（Martin Brundle），則獲頒OBE。

「萬人迷」碧咸（David Beckham）曾在2003獲頒OBE，此前一直有傳會在今年封爵，不過元旦授勳名單名單上未見這位英軍名宿。

巴黎奧運女子800米金牌姬莉賀堅遜。（Getty Images）