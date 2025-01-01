破邊洲觀景台啟用｜導賞員喝止「越界」行為　排隊行捷徑險象環生

位於西貢萬宜水庫東壩附近的破邊洲觀景台落成，記者在1月1日早上前往視察，無論是觀景台，還是正規行山徑，抑或是捷徑，也是遊人如鯽。在破邊洲觀景台上，長期保持有10至20人打卡拍照。記者在現場期間，有兩位行山人士突破「防線」，前往觀景台下方的山坡，駐場的導賞員馬上喝止，那兩人也行回去觀景台。

不過，在鄰近的撿豬灣觀景點，那裏沒有導賞員，見到不少行山人士借助六角柱石裝飾為踏腳石，跨欄到更近崖邊的位置拍照。很多行山人士不願走回頭路沿正規山徑離開，改為走橫山徑的捷徑到東壩。途中，有行山人士扯住陳舊的繩子下降，在錨形弱波石上跳來跳去，拉住鐵絲網慢慢打橫行，險象環生。



從遠處觀看破邊洲觀景台，已經見到有不少遊人。（顏銘輝攝）

郊野公園在12月30日透過社交網站公布，萬宜水庫東壩附近的破邊洲觀景台及相關山徑設施完工，由即日起開放。1月1日元旦是破邊洲觀景台正式啟用後的首個假日，記者早上實地視察。

在破邊洲一帶的行山徑上，元旦這天十分多人。（顏銘輝攝）

在破邊洲一帶的行山徑上，元旦這天十分多人。（顏銘輝攝）

由東壩小巴站至破邊洲觀景台的正規山徑長約1公里，行山人士需要又上又落，先登上花山下的山坳，再落到溪澗流經之處，上升至花山東面的岬角，途經兩個撿豬灣觀景點，最後抵達破邊洲觀景台。這段行山徑早幾年已經鋪設好，經過疫情期間的高使用量，加上風吹雨打，部分作為樓級的木頭開始破損。

有人躲在遮蓋建築材料的膠布下避雨。（顏銘輝攝）

部分山徑上的木頭開始損毀。（顏銘輝攝）

在破邊洲觀景台的行山徑上，遊人絡繹不絕。（顏銘輝攝）

行山徑人來人往，每個觀景點也是人頭湧湧。途中下雨，有人走進建築材料的存放區，利用遮蓋材料的膠布避雨。行至撿豬灣二號觀景點，邊緣有六角柱石裝飾，並圍上橙色的臨時欄，還有「懸崖危險」的警告牌。然而，不少行山人士跨欄，出到更近懸崖的位置拍照。那些六角柱石裝飾，成為了行山人士跨欄的踏腳石。

有人離開撿豬灣二號觀景點的欄，行到更近崖邊的位置。（顏銘輝攝）

撿豬灣二號觀景點，有人從欄外跨進來。（顏銘輝攝）

行到主角破邊洲觀景台，設計參考了觀景台設計比賽的得獎作品，保留原有的十字形水泥構築物。在朝東壩的方向，破邊洲觀景台建了3至4層級，可以讓行山人士坐下休息，至於朝破邊洲及大海的兩邊，則豎立了多條六角柱石裝飾，之間有繩連接，阻止遊人再行出去。記者到訪時，觀景台保持有10至20人拍照打卡，十分熱鬧。

在山徑上，有指示牌引導行山人士前往破邊洲觀景台。（顏銘輝攝）

+ 7

在破邊洲觀景台，除遊人之外，最多的是告示，多根六角柱石裝飾的頂部，都寫有不同的警告字句，包括「懸崖危險，切勿靠近」、「保護植被，請使用正式山徑及觀景台」。大部分行山人士都守秩序，留在破邊洲觀景台範圍。記者在現場期間，見到有兩人先後突破「防線」，打算落到更接近破邊洲的崖邊。眼明口快的駐場導賞員馬上喝止，請對方回來，而那兩名遊人也即退回去。

有人離開觀景台，打算落去，被導賞員喝止。（顏銘輝攝）

另一人被喝止後，回頭走向觀景台。（顏銘輝攝）

在打卡的遊人中，較令人稱奇的是，部分拿出中國銀行的500元港幣為拍照道具，相信因為這款銀紙以地質公園為主題，上面印有六角柱石的圖案，與破邊洲的景色相似。

在破邊洲觀景台，有行山人士拿住500元紙幣拍照。（顏銘輝攝）

在破邊洲觀景台，有行山人士拿住500元紙幣拍照。（顏銘輝攝）

在破邊洲觀景台朝大海的一邊，陡峭的山坡上有少許垃圾，例如飲品罐、膠樽、食品包裝及紙巾。最誇張的垃圾是一個快餐店紙袋，裏面有一杯飲料，就放在一個路牌下方。記者在這次旅程見到最多的垃圾是訪客留港須知的小字條，在路上發現有4張，上面印有遊客的姓名、證件號碼、入境日期等資料。

破邊洲觀景台旁的陡坡有一些垃圾。（顏銘輝攝）

有個快餐店的紙袋被棄在當眼處，入面有杯飲料。（顏銘輝攝）

記者在元旦日到訪破邊洲觀景台，在路上發現了4張訪客留港須知。（顏銘輝攝）

回程路上，很多行山人士沒有選擇原路折返，因為望到要攀升接近100米的樓級，所以不少人改為走橫山徑的捷徑，出去東壩的防波堤，再接回東壩的路面。雖然漁護署在捷徑的入口豎立了警告牌，指前方陡峭，請勿前進，但遊人大多沒有理會。

往東壩防波堤的捷徑長期有人排隊。漁護署不建議行山人士使用這條捷徑。（顏銘輝攝）

有人拉住一條陳舊的繩索下坡。（顏銘輝攝）

有人拉住鐵絲網而行。（顏銘輝攝）

這條捷徑長期「塞車」，多人排隊，因為途中有一些險要的位置，前進緩慢，例如行山人士扯住陳舊的繩索下降，有人進退兩難。走到防波堤前，又是另一難關，身手敏捷的會跳上錨形弱波石，在這些弱波石上跳來跳去，跳回東壩的路面；另有一些行山人士會拉住鐵絲網，沿狹窄的路步步為營。無論是那種方法，看來險象環生，一失手就有墮下受傷的風險。

有揹負大背囊的行山人士嘗試經錨形弱波石回去東壩路面。（顏銘輝攝）

有行山人士從錨形弱波呎下地面。（顏銘輝攝）

漁護署亦不建議行山人士走這條捷徑，在東壩的當眼處拉起大型海報，表示此處並非破邊洲觀景台入口，要求行山人士走小巴站旁邊的正規行山徑。

破邊洲及麥理浩徑第2段是近一年在社交平台「小紅書」爆紅的景點，吸引不少內地遊客前往。