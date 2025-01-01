蓮麻坑礦洞重開｜現場直擊「大廳」礦洞　行山人士：啲窿封晒咁滯

紅花嶺郊野公園內的蓮麻坑礦洞在2024年12月30日重開，吸引行山人士在12月31日到訪，看看蓮麻坑礦洞有什麼變化。在被稱為「大廳」的6號礦洞，頂部鑲了螺絲加固，設置了防護網以防落石。

山友張先生來過蓮麻坑礦洞數次，他表示與10年前初次到訪相比，很多小礦洞已被粗鐵枝封閉。他提到以前「大廳」地面多泥濘及水坑，如今鋪了很多碎地。另一位山友區小姐第3次到訪蓮麻坑礦洞，表示行往礦洞的山徑比以前安全，她期望6號礦洞旁的一條隧道只是臨時封閉，待做好安全措施後能夠重新開放。



蓮麻坑礦洞在2024年12月30日重開。（顏銘輝攝）

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自政府決定成立紅花嶺郊野公園，在多年前已開始蓮麻坑礦洞的安全工程，例如在6至7年前，陸續用鐵枝封閉6號礦洞一帶的多個小礦洞入口。在2023年，當局更將整個礦洞封閉，由土木工程拓展署展開加固工程，至2024年底重開。

在「大廳」外上方的崖壁有防護網。（顏銘輝攝）

在蓮麻坑礦洞重開後翌日，記者親到最為人熟知的「大廳」6號礦洞視察。在6號礦洞一帶，幾乎各個小礦洞皆被封閉，只餘「大廳」的入口沒有被封。在「大廳」外上方的崖壁以及洞內部分的頂部，鑲了螺絲加固，並設置了防護網以防落石。在6號礦洞附近，仍見到土木工程拓展署的地盤，在一個較高的位置懷疑興建涼亭等設施。

在礦洞附近仍有土木工程拓展署的地盤，目測估計正在興建涼亭。（顏銘輝攝）

蓮麻坑礦洞6號礦洞外的景貌。（顏銘輝攝）

有行山人士在12月31日到訪。蓮麻坑礦洞（顏銘輝攝）

在除夕的早上，山友張先生與朋友行山到礦洞參觀，他表示行過蓮麻坑礦洞5、6次，第一次到訪起碼是10年前。比較10年變化，他說：「變化唔大，只係封咗好多窿，啲窿封晒咁滯，以前所有窿都可以入。」

有行山人士到蓮麻坑礦洞內拍照打卡留念。（顏銘輝攝）

漁護署設置了警告牌，呼籲行山人士小心。（顏銘輝攝）

張先生認為，既然蓮麻坑礦洞要向公眾開放，封閉部分較危險的礦洞入口是無可厚非的，他說：「（很多礦洞都被封了，有沒有覺得可惜？）冇乜所謂可唔可惜，入啲窿係有風險。冇燈光，又冇整過啲路，唔係專業人士入去，分分鐘搞到好大鑊。」

被稱為「大廳」的6號礦洞。（顏銘輝攝）

此外，張先生指由於「大廳」頂滲水，以前洞內地面一片泥濘又有水坑，如今鋪了碎石，地面情況比以前好。他還大讚洞外石柱的狀況，懷疑石塊曾被打磨：「啲石嘅色靚咗，喺出面影入嚟靚咗。」其實張先生猜錯了，那些外表較漂亮的石柱是仿真石，為今次工程加上去的，以鞏固礦洞的石柱，同時做到外貌盡量融入附近的岩石環境。

不願正面出鏡的張先生表示，礦洞支柱的石塊比以前漂亮，他所指的其實是用來鞏固礦洞石柱的仿真石。（顏銘輝攝）

區小姐帶了頭燈來，方便照亮被封閉的礦洞，一窺內裏景貌。（顏銘輝攝）

在除夕早上，區小姐獨個兒行山，第3次到訪蓮麻坑礦洞，認為6號礦洞的面貌變化不大，「比起其他香港礦洞易嚟，值得保留」。她還表示礦洞比以前更安全。

有鐵絲網圍封豎井，以免行山人士墮下。（顏銘輝攝）

她說：「圍封豎井嘅鐵絲網比以前圍得更高，想爬都爬唔到入去。去礦洞嘅路比以前安全，加多咗欄杆。」她特別提到由打鼓嶺12號警崗繞過禁區入蓮麻坑村的山徑，比以前好行得多。

在郊野公園成立前，行山人士需要沿山坡上的狹窄山路前進，繞過屬於禁區的蓮麻坑路，才能走進蓮麻坑村。攝於2018年。（顏銘輝攝）

如今，政府修葺過入蓮麻坑村的山徑，變得好行易走。攝於2024年。（顏銘輝攝）

在6號礦洞旁，有條隧道可以通向外面的山坡，如今隧道入口被鐵網所封，並張貼了告示，稱地盤範圍，閒人免進。區小姐希望這條隧道並非永久封閉，她說：「好期待，希望佢可以做啲安全措施，令遊人可以入去行下礦洞。」

在2018年，這條隧道仍未被封，可以通行。（顏銘輝攝）

這條隧道以前可以通到出去外面的山坡，如今暫時被封了。（顏銘輝攝）

在區小姐的頭燈照明下，得以一窺隧道內的情況。（顏銘輝攝）

區小姐有行山執垃圾的習慣，她表示從蓮麻坑村行上來，已經拾了一袋垃圾，感嘆：「我沿途執咗好多廁紙，遊人貪方便。我哋要山野無痕。」她希望行山人士可以帶走自己的垃圾。