英超｜阿仙奴3：1作客反勝賓福特　17歲小將代替沙卡表現獲大讚

阿仙奴作客以3：1反勝賓福特，重返英超積分榜第二位。17歲新星尼華尼利（Ethan Nwaneri）首次正選代表球隊在英超上陣，更出任右翼代替因傷缺陣的布卡約沙卡，此子表現搶眼，獲主帥阿迪達大讚。



阿仙奴反勝賓福特 17歲小將成關鍵

「兵工廠」進攻核心布卡約沙卡受傷，預計需休戰兩個月，如何填補右翼空缺便成為阿仙奴現時最大難題。上仗對葉士域治，加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）改踢右翼表現平平，阿迪達此戰便以只有17歲的青訓小將尼華尼利擔正，是他英超正選地標戰，巧合的是，2022年9月同樣是對賓福特，他以15歲181天之齡後備入替，首次英超上陣並打破聯賽紀錄。

尼華尼利首次英超正選，出色表現獲阿迪達大讚。（Getty Images）

上半場13分鐘，賓福特便由安保姆（Bryan Mbeumo）先開紀錄，不過加比爾捷西斯（Gabriel Jesus）在29分鐘近門頂入追回，兩軍半場打成1：1。

換邊後5分鐘，尼華尼利在右路開出角球，造成賓福特禁區一片混亂，米基爾馬連奴（Mikel Merino）射入反超前一球。

尼華尼利開出的角球造成賓福特混亂，由米基馬連奴射入反超一球。（Getty Images）

僅3分鐘後，尼華尼利右路推入大位傳中，落點頗具威脅下，賓福特後衛頂出不遠，馬天尼利冷靜控定後射入，助阿仙奴作客以3：1反勝賓福特，積分榜力壓諾定咸森林重返第二，暫落後榜首的利物浦6分。

阿迪達：他是正選右翼最佳人選

尼華尼利全場24次傳球僅傳失2次，並貢獻2次關鍵傳球及過人，而且追和後反超兩球均是由他策動，主帥阿迪達賽後也大讚這位小將：「讓他出任正選並非因為球隊正被病毒侵襲，而是我覺得他是正選擔任該位置的最佳人選。」

阿迪達大讚尼華尼利表現。（路透社）

阿迪達補充，尼華尼利在訓練時已表現十分出色：「我們可以（在冬窗）簽入任何其他國家的球員，但他會為球隊上陣。」該球員今仗有一次精彩的「推右走左」，影片在社交媒體獲不少人轉發。

或暫成沙卡替代品

他今次出戰年齡為17歲286天，是阿仙奴隊史在英超正選上陣第三年輕球員，僅次於法比加斯（17歲103天）和禾確特（17歲212天）。這是他第13次代表阿仙奴在英超披甲，不過今場過後，外界已有聲音指，阿迪達或可以他作沙卡受傷這段時期的代替品。

英國《每日電訊報》以「natural Bukayo Saka replacement」來形容尼華尼利，前英格蘭女足國腳卡妮（Karen Carney）也大讚此子踢法大膽：「看他踢波很有趣，我無法相信他如此年輕，他將成為阿仙奴絕對主力。」

尼華尼利迎上位機會，要看他能不能好好把握。（路透社）

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