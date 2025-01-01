轉會｜冬窗一開皇馬即出手　超低價求購利物浦「太子」遭極速拒絕

冬季轉會窗開啟，踏入元旦即傳來皇家馬德里向利物浦報價，求購阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）。

紅軍右閘合約今月6月到期，現時已可跟其他球會自由討論轉會，西班牙《阿斯報》指皇馬立即提交報價，利物浦迅速明確拒絕，報道指皇馬的報價竟只得1500萬歐元。



《阿斯報》指皇馬僅報價1500萬歐元求購阿歷山大阿諾特。（Getty Images）

皇馬視他為2025年收購頭號目標

26歲的阿歷山大阿諾特正值當打之年，《阿斯報》卻指皇馬在冬季轉會窗開啟後，僅報價1500萬歐元，原因當然是他合約快將到期，但利物浦明確表示該球員為非賣品，拒絕與皇馬談判。

英國媒體《天空體育》則指出皇馬未有正式報價，但已接觸阿歷山大阿諾特；意大利足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）指利物浦不會在一月出售該球員，不過皇馬會繼續嘗試，並視阿歷山大阿諾特為2025年頭號目標，他同時稱暫時未知道阿歷山大阿諾特的取態。

利物浦今季表現大勇，各項賽事只輸一場。（Getty Images）

利物浦三大星將仍未續約

利物浦今季各條戰線表現大勇，英超在榜首獲8分優勢，又是歐聯唯一6戰全勝球隊，士氣高昂之下，一班主力球員均無意離隊，球會和球員雙方皆不急於匆匆續約。

身為利物浦主力的阿歷山大阿諾特，沙拿和雲迪積克，合約都在2025年6月到期，三大星將續約事宜至今尚未落實。就算沙拿今季曾屢次抱怨利物浦尚未找他傾新約，紅軍根本無意放走三人，近日已陸續向他們傾談新約。

今季狀態大勇的沙拿，同樣未跟利物浦續約。（路透社）

利物浦「太子」一心只有紅軍

利物浦青訓出身的阿歷山大阿諾特，自少已是紅軍球迷，6歲加盟球會至今，他一直對球隊忠心不貳，目前是利物浦副隊長。他目前周薪17萬英鎊，利物浦向他開出的新約提高至25萬英鎊，未獲他接受，阿歷山大阿諾特被指向會方要求增至35萬英鎊周薪。

阿歷山大阿諾特早前入球後，似乎以手勢回擊外界傳聞。（Getty Images）

雲迪積克被指為三人之中，最大機會續約一人；沙拿日前被記者問及「續約是否快有好消息」時，卻回應說：「我們距離那一步仍十分遠」（We are far away from that）。

西班牙媒體《阿斯報》及《馬卡報》早前繼續「吹風」，指阿歷山大阿諾特已通知利物浦有意離隊加盟皇馬。日前對韋斯咸一役，他入球後在耳邊做出說話的慶祝動作，似乎要讓外界收聲，主帥史諾自信指：「他的慶祝方式或已足夠說明一切（The way he celebrated his goal probably tells you enough）。」