轉會｜冬窗一開皇馬即出手　超低價求購利物浦「太子」遭極速拒絕

冬季轉會窗開啟,踏入元旦即傳來皇家馬德里向利物浦報價,求購阿歷山大阿諾特(Trent Alexander-Arnold)。

紅軍右閘合約今月6月到期,現時已可跟其他球會自由討論轉會,西班牙《阿斯報》指皇馬立即提交報價,利物浦迅速明確拒絕,報道指皇馬的報價竟只得1500萬歐元。



《阿斯報》指皇馬僅報價1500萬歐元求購阿歷山大阿諾特。(Getty Images)

皇馬視他為2025年收購頭號目標

26歲的阿歷山大阿諾特正值當打之年,《阿斯報》卻指皇馬在冬季轉會窗開啟後,僅報價1500萬歐元,原因當然是他合約快將到期,但利物浦明確表示該球員為非賣品,拒絕與皇馬談判。

英國媒體《天空體育》則指出皇馬未有正式報價,但已接觸阿歷山大阿諾特;意大利足球記者羅曼奴(Fabrizio Romano)指利物浦不會在一月出售該球員,不過皇馬會繼續嘗試,並視阿歷山大阿諾特為2025年頭號目標,他同時稱暫時未知道阿歷山大阿諾特的取態。

利物浦今季表現大勇,各項賽事只輸一場。(Getty Images)

利物浦三大星將仍未續約

利物浦今季各條戰線表現大勇,英超在榜首獲8分優勢,又是歐聯唯一6戰全勝球隊,士氣高昂之下,一班主力球員均無意離隊,球會和球員雙方皆不急於匆匆續約。

身為利物浦主力的阿歷山大阿諾特,沙拿和雲迪積克,合約都在2025年6月到期,三大星將續約事宜至今尚未落實。就算沙拿今季曾屢次抱怨利物浦尚未找他傾新約,紅軍根本無意放走三人,近日已陸續向他們傾談新約。

今季狀態大勇的沙拿,同樣未跟利物浦續約。(路透社)

利物浦「太子」一心只有紅軍

利物浦青訓出身的阿歷山大阿諾特,自少已是紅軍球迷,6歲加盟球會至今,他一直對球隊忠心不貳,目前是利物浦副隊長。他目前周薪17萬英鎊,利物浦向他開出的新約提高至25萬英鎊,未獲他接受,阿歷山大阿諾特被指向會方要求增至35萬英鎊周薪。

阿歷山大阿諾特早前入球後,似乎以手勢回擊外界傳聞。(Getty Images)

雲迪積克被指為三人之中,最大機會續約一人;沙拿日前被記者問及「續約是否快有好消息」時,卻回應說:「我們距離那一步仍十分遠」(We are far away from that)。

西班牙媒體《阿斯報》及《馬卡報》早前繼續「吹風」,指阿歷山大阿諾特已通知利物浦有意離隊加盟皇馬。日前對韋斯咸一役,他入球後在耳邊做出說話的慶祝動作,似乎要讓外界收聲,主帥史諾自信指:「他的慶祝方式或已足夠說明一切(The way he celebrated his goal probably tells you enough)。」