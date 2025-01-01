安東尼奧車禍後首開腔　已出院拄拐杖站立：活着已感恩｜英超

韋斯咸前鋒安東尼奧（Michail Antonio）在12月初遇上嚴重車禍，因下肢骨折而需接受手術住院，事件震驚外界。

新年前他打破沉默，在Instagram上貼出一張拄着拐杖的照片：「每年這個時候都會被問到感激什麼，今年我能明確地回答：活着。」



上月初，安東尼奧遇嚴重車禍，座駕被撞至嚴重變形，他疑被拋至後座，雖下肢骨折要接受手術，但能生還已是奇蹟。

網上流傳的車禍現場照片。（X）

車禍後他一直未公開露面或發言，BBC指安東尼奧已在周二（12月31日）出院，這位34歲韋斯咸前鋒，也在除夕夜更新Instagram，貼出一張拄着拐杖的照片。

「每年大概這個時候，我都會被問到有什麼感激的事，每年我都很難找到一個準確的詞語。」安東尼奧寫道。「不過今年，我能明確地回答感恩之事：活着。」

車禍發生後首場韋斯咸賽事，球迷及球員都以各自方式為他送上支持及祝福。（Getty Images）

他表示過去一直覺得活着是理所當然：「我會為明天、明年計劃，總是覺得明天一定會到來。我曾目睹好友離世，也見過其他人瀕臨死亡，但即使如此，我也沒有完全明白到生命可貴。」

「最近的經歷讓我獲益良多：生命很脆弱，每一刻都十分珍貴。感激上帝給予我力量，讓我還能留在這裏。」安東尼奧又感謝急救及醫護人員、為他送上支持的韋斯咸職員、球員及球迷等：「老實說如果沒有你們，我無法度過這一切，衷心感謝你們。新年快樂，我會盡快重返球場。」

此前英國《衛報》曾預計，安東尼奧至少需休戰一年。從照片看他已能站立，出院走上復康之路，情況似乎頗為樂觀。