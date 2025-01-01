安東尼奧車禍後首開腔 已出院拄拐杖站立：活着已感恩｜英超
撰文：陳旭暉
出版：更新：
韋斯咸前鋒安東尼奧（Michail Antonio）在12月初遇上嚴重車禍，因下肢骨折而需接受手術住院，事件震驚外界。
新年前他打破沉默，在Instagram上貼出一張拄着拐杖的照片：「每年這個時候都會被問到感激什麼，今年我能明確地回答：活着。」
上月初，安東尼奧遇嚴重車禍，座駕被撞至嚴重變形，他疑被拋至後座，雖下肢骨折要接受手術，但能生還已是奇蹟。
車禍後他一直未公開露面或發言，BBC指安東尼奧已在周二（12月31日）出院，這位34歲韋斯咸前鋒，也在除夕夜更新Instagram，貼出一張拄着拐杖的照片。
「每年大概這個時候，我都會被問到有什麼感激的事，每年我都很難找到一個準確的詞語。」安東尼奧寫道。「不過今年，我能明確地回答感恩之事：活着。」
他表示過去一直覺得活着是理所當然：「我會為明天、明年計劃，總是覺得明天一定會到來。我曾目睹好友離世，也見過其他人瀕臨死亡，但即使如此，我也沒有完全明白到生命可貴。」
「最近的經歷讓我獲益良多：生命很脆弱，每一刻都十分珍貴。感激上帝給予我力量，讓我還能留在這裏。」安東尼奧又感謝急救及醫護人員、為他送上支持的韋斯咸職員、球員及球迷等：「老實說如果沒有你們，我無法度過這一切，衷心感謝你們。新年快樂，我會盡快重返球場。」
此前英國《衛報》曾預計，安東尼奧至少需休戰一年。從照片看他已能站立，出院走上復康之路，情況似乎頗為樂觀。
安東尼奧車禍重創 韋斯咸眾志成城挫狼隊留感人場面｜英超英超｜安東尼奧車禍下肢骨折 已接受手術 一度被困近45分鐘修夫基元旦封爵成英格蘭史上第4人 率三獅軍團兩獲歐國盃亞軍英超｜曼聯前鋒正選33分鐘被換走 球迷噓聲下「眼濕濕」入更衣室曼聯何時才能翻身？ 阿莫林難以拆解的4大難題︱01球評巴塞千辛萬苦貴價簽入中場主力 僅半季或被迫免費放人︱足球轉會英超｜曼聯負紐卡素聯賽3連敗 阿莫林：正為護級而戰英超｜哥帥認曼城爭冠無望 冬窗「求助」轉會市場或棄用基爾獲加