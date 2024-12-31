曼聯何時才能翻身？　阿莫林難以拆解的4大難題︱01球評

曼聯主場0：2不敵紐卡素後，繼續排第14位，距離降班區7分，主帥阿莫林賽後承認球隊要為護級奮戰。未來兩場，曼聯要先作客榜首的利物浦，繼而在足總盃對阿仙奴，賽程如此艱難，何時才能反彈？

曼聯更衣室問題錯綜複雜，有三大難題阿莫林必須盡快拆解，否則曼聯時隔半世紀再度降班，再不是球迷拿來開玩笑咁簡單。



曼聯新帥阿莫林，甫上任已遇上重大挑戰。（Getty Images）

阿莫林領軍頭11場戰績：



25/11 英超 葉士域治 1：1 曼聯

29/11 歐霸 曼聯 3：2 波杜基林特

01/12 英超 曼聯 4：0 愛華頓

05/12 英超 阿仙奴 2：0 曼聯

08/12 英超 曼聯 2：3 諾定咸森林

13/12 歐霸 比拉辛 1：2 曼聯

16/12 英超 曼城 1：2 曼聯

20/12 聯賽盃 熱刺 4：3 曼聯

22/12 英超 曼聯 0：3 般尼茅夫

27/12 英超 狼隊 2：0 曼聯

31/12 英超 曼聯 0：2 紐卡素



阿莫林帶領曼聯頭11場只得4勝1和6負，當中兩場勝仗來自不痛不癢的歐霸，若只計英超聯賽，8戰錄得1和5負，只贏過要護級的愛華頓和同陷低潮的曼城，創下近百年曼聯主帥頭8場聯賽最差成績。阿莫林多次強調，他跟球隊操練的時間未夠多，意味麾下現階段未能將他心目中的踢法和戰術發揮出來。

然而，給予他時間曼聯是否就能否極泰來？

阿莫林難以拆解的4大難題

拉舒福特。（Getty Images）

1. 如何處置拉舒福特?

阿莫林上任後，帶領曼聯頭兩場英超聯賽1：1賽和葉士域治、4：0大勝愛華頓，拉舒福特均正選上陣並取得入球，就算2仗入3球，這位曼聯陣中最高薪球員場上的表現和態度皆受批評。之後對阿仙奴和森林的聯賽「福仔」被貶後備，兩場同約後備上陣半小時。

轉捩點是自從傳出曼聯有意在1月轉會窗放售拉舒福特「套現」開始，曼市打吡作客曼城一仗起拉舒福特連續4場比賽不入大軍名單，到對紐卡素一仗在般奴費南迪斯停賽下，才重返後備席，終亦未獲出場機會。問題是，曼聯今季攻力疲弱，拉舒福特與般奴費南迪斯同以4球列聯賽首席射手，般奴是球隊十二碼劊子手，4個入球中2球來自極刑。新加盟的前鋒舒克斯、加拿祖同獲3球進帳，凱倫與迪亞路同入兩球，已淪大後備的安東尼未有入球。

拉舒福特的表現縱未如人意，但從數據反映他已是曼聯目前陣中最可靠和多產的前鋒，阿莫林上任初期他獲得正選，表現亦見反彈，可見阿莫林並不介意繼續用他。因此「福仔」突然被棄用，很大可能是來自管理層的意思，畢竟新班主拉傑夫入主紅魔後一直想盡辦法為曼聯慳錢，他想踢走周薪32.5萬英鎊的拉舒福特絕不出奇。棄用「福仔」若是高層意思，問題已不再是「阿莫林如何處置拉舒福特」，因為他根本沒有權限去處理，今季只能用手頭上的前鋒繼續踢下去。

阿莫林上場改踢3中堅陣式，曼聯表現未見起色。（Getty Images）

2. 3-4-2-1堅持踢到幾時？

阿莫林靠一套3-4-2-1陣式行走江湖，來到曼聯堅持繼續踢這套3中堅陣式，紅魔鬼的表現不止未見改善，防守方面更尤其差勁，近4場比賽已失掉11球，連遭對手角球直射入網也試過兩次，羞家紀錄持續更新不止。曼聯踢慣4後衛陣式多年，阿莫林一套明顯與球隊格格不入，跟陣中球員的長處也不符，他上任至今效果事倍功半。

近仗每次輸波後，記者都會問阿莫林會否改變3中堅陣式，之前他一直堅持說不會，到不敵紐卡素後終轉口風，「或許，或者繼續想法和轉換教練，這是在足球世界每個人都要做的決定。若我認為這是對球隊最好的事情，我會繼續傳遞我的訊息。」到底堅持理念而繼續輸下去好一些，還是為贏波暫時先放棄原有一套，兩年半前坦赫格選擇後者，阿莫林會否堅持到最後一刻？

曼聯隊長般奴費南迪斯。（Getty Images）

3. 般奴與中場配置

曼聯隊長般奴費南迪斯是另一燙手山芋，今季般奴已3次領紅牌，歐聯一次，英超兩次，聯賽首次領紅經上訴「打甩」，對狼隊兩黃一紅後對紐卡素終需停賽，曼聯兩仗均敗陣。般奴在目前的曼聯前線舉足輕重，英超帶來4入球5助攻並帶來9次重大機會，他今季的防守紀律問題卻不得不正視，特別是身為隊長，每遇危機都是在抱怨球證、對手、甚至隊友，精神面貌奇差，也一直遭紅魔前隊長堅尼炮轟。

而在阿莫林的3-4-2-1陣式中，般奴的擺位也有點尷尬，放他打翼鋒，速度似乎不夠快，而且陣中本身已有迪亞路、加拿祖、安東尼這些正宗翼鋒，就算內收一點做個半進攻中場、半翼鋒，效果亦未如理想。放他踢中場，他又不時被奪去控球。當然以曼聯現有陣容，般奴已是較具級數而且算是能交出表現一人，因此阿莫林亦不得不用。被迫繼續用之下，如何改善般奴的場上紀律，以及在進攻上取長補短盡量發揮他的長處，就要考驗阿莫林的功力了。

今季加盟的烏加迪，是最受阿莫林信賴的中場人員，可是這位烏拉圭防守中場對紐卡素一仗須停賽，阿莫林再次嘗試以卡斯米路夥拍艾歷臣「兩老」打雙防中。葡萄牙少帥顯然是對控球和傳送質量有要求，無奈二人同時上陣在英超賽場而言，活力必定被對手比下去，於是又要改派小將高比馬恩奴出來修正，看來他暫時仍未找到最滿意的中場配置。

基奧基尼斯會否到曼聯與阿莫林再度合作？（Getty Images）

4. 轉會窗買咩人?

曼聯沉淪至谷底，必須盡快作出改變，扭轉災難球季。現有陣容不夠踢，一個最快的解決辦法就是在轉會市場入貨。曼聯在今個轉會窗買什麼人，自然備受注目，一來關乎紅魔今季命運，同時也可反映球會到底有多支持阿莫林這位新教頭。

阿莫林上任前已明言，不會向舊東家士砵亭大手挖角，不過市場已多次傳出曼聯會收購今季炙手可熱的前鋒基奧基尼斯（Viktor Gyokeres），讓他跟阿莫林故劍重逢。可是早前曾傳出曼聯近季財赤嚴重，轉會窗沒有巨額資金給阿莫林買新兵，目前幾乎所有大球會都跟基奧基尼斯扯上關係，此子肯定身價不菲，曼聯能否爭得贏頓成疑問。近日韓國媒體盛傳曼聯有意簽入孫興慜，韓國隊長今季跟熱刺約滿，如能成事或成紅魔及時雨，不過亦有傳熱刺已跟老孫續約一年。

如願賣走拉舒福特的話，便有資金增兵，惟暫時在出售「福仔」方面有價無市。曼聯固然需要前鋒，後防方面或有更迫切增兵需要，盛傳阿莫林看中士砵亭出身、目前效力巴黎聖日耳門的葡萄牙國腳左閘紐奴文迪斯（Nuno Mendes），以及巴塞隆拿守將基斯甸臣（Andreas Christensen）。

別忘記一點，阿莫林在曼聯的職位僅為主教練（head coach），而非坦赫格或之前歷任主帥的領隊，因此「阿莫林想在轉會市場買咩人」很大程度只是個偽命題，他在轉會事務上權力有限。曼聯內部問題盤根錯節，一時三刻難以解決，如果繼續輸下去，在欠缺耐性的老闆拉傑夫掌權下，阿莫林很可能在未解決種種問題之前，已先行「被解決」。