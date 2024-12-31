英超｜曼聯前鋒正選33分鐘被換走　球迷噓聲下「眼濕濕」入更衣室

曼聯主場0：2不敵紐卡素遭聯賽三連敗，主帥阿莫林（Ruben Amorim）直言球隊正為護級而戰。這場比賽另一焦點，是約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee）正選僅踢33分鐘便被換走，「紅魔」球迷更在他離場時送上噓聲。

外媒報道指這位23歲球員在球員通道內「眼濕濕」，名宿加利尼維利（Gary Neville）也看不過眼，認為球迷應該給予尊重。



正選僅踢33分鐘便被換走，還被球迷噓爆，外媒指舒亞斯直入球員通道後眼含淚水。（Getty Images）

舒克斯傳「眼濕濕」入更衣室

今場比賽不到20分鐘，曼聯便被紐卡素兩次以頭槌破門，劣勢下阿莫林在33分鐘便果斷作出首次換人調動。上半場還未踢完，約舒亞舒克斯便被換走，他在半個多小時內9次傳球僅成功3次，表現不濟。

此時奧脫福內的曼聯球迷報以歡呼和噓聲，似乎不滿此子表現。他與入替的高比馬恩奴（Kobbie Mainoo）擊掌示意後，逕自走到後備席拿起並披上羽絨外套後直接離場。

加利尼維利批評曼聯球迷對舒克斯所為。（Getty Images）

加利尼維斯：他也是人，實在太殘忍了

正選上陣卻遭如此對待，德國《天空體育》記者Raphael Honigstein指，舒克斯在球員通道內「眼濕濕」，不過完場時，已能看到他與其他曼聯球員一起答謝球迷。

曼聯名宿加利尼維利批評球迷所為：「我真的為舒克斯感到遺憾。我知道他賺很多錢，但他也是人，球迷卻在他被換走時歡呼，這太殘忍了，自我來到奧脫福後，這43年間沒看過多少次同樣事情。」

「加利佬」承認舒克斯今場表現不佳，同時直斥曼聯：「以付出的金錢計算，毫無疑問是英格蘭目前是最差的足球隊」（the worst pound-for-pound football team in the country）。

舒克斯早早被換走，布陣失宜的阿莫林難辭其咎。（路透社）

阿莫林布陣失宜 舒克斯成犧牲品

賽後阿莫林解釋，換走舒克斯是為球隊着想：「我在場邊感覺到球隊正在捱打，我們需要另一名中場，馬恩奴上場後，我們控球權便變多。」曼聯上半場與紐卡素控球率「五五波」，但射門為3比11；下半場形勢倒轉，曼聯控球率56%稍微佔優，攻門次數更錄7比1，惟未能改寫比數。

阿莫林今仗再次派出基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）及卡斯米路（Casemiro）「雙老」作中場拍檔，他在11月下旬上任首戰時便用過同樣組合，但效果不佳，該場更一度被升班馬葉士域治壓制，因此舒克斯早段被換走，某程度可看作是阿莫林佈陣失當下的犧牲品。

這位葡萄牙少帥承認做出相關調動不易：「那對我來說真的真的很難，我已跟舒克斯談過，因為說明想法很重要。那一刻很難捱，他也是人，他希望留在更衣室，不過下半場回到場邊，最後他也感受到來自球迷的支持，所以一切都沒問題，我們會繼續支持舒克斯。」

卡斯米路（圖）與基斯甸艾歷臣的中場組合再次被證明活力不足。（Getty Images）

舒克斯今季加盟曼聯後，各項賽事雖出戰27場，但大多為後備上陣，且只攻入4球及交出2攻助攻，表現不時受球迷批評，也多次傳出曼聯欲將他外借到祖雲達斯。今場在奧脫福留下不快回憶，未知會否成為他離隊關鍵。