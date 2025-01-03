拉舒福特遭曼聯棄用　拒絕3份沙特高薪肥約　為一份雄心壯志企硬

英國《每日電訊報》及《每日郵報》報道，27歲曼聯前鋒拉舒福特（Marcus Rashford）拒絕了3份來自沙特阿拉伯聯賽的邀請，據報沙特的球會願意開出比拉舒福特現時在曼聯更高的人工。不過，拉舒福特希望留有具競爭力的球會及聯賽，希望爭取重回英格蘭代表隊。

拉舒福特近期被曼聯主帥阿莫林投閒置散，連續4場英超沒有上陣，對曼城、般尼茅夫及狼隊的3場比賽更不入大軍名單，而上場對紐卡素則在後備席坐足90分鐘。在這4場拉舒福特被「雪藏」的英超，曼聯取得1勝3負的成績。



拉舒福特在上場對紐卡素的聯賽重返後備席，坐足90分鐘。就算曼聯連失兩球，落後0：2，阿莫林亦沒有派拉舒福特上陣，最終曼聯亦以0：2落敗，英超3連敗。（路透社）

據英國傳媒報道，拉舒福特已經拒絕了3份來自沙特阿拉伯聯賽的邀請，年薪高達3500萬鎊。英媒以「mega-money（巨額金錢）」形容沙特方面開出的條件，人工高於目前拉舒福特在曼聯的30萬鎊周薪。

拉舒福特在上場對紐卡素的聯賽重返後備席，坐足90分鐘。就算曼聯連失兩球，落後0：2，阿莫林亦沒有派拉舒福特上陣，最終曼聯亦以0：2落敗，英超3連敗。（路透社）

不過，報道稱拉舒福特仍有一顆重返英格蘭代表隊的雄心壯志，他只希望前往具競爭力球會及聯賽，爭取被徵召入英格蘭的機會。拉舒福特60次為英格蘭大國腳披甲，上次已經是10個月前對巴西的友賽，他之後未能入選2024歐國盃大軍名單。他渴望獲得英格蘭新帥杜慈的信任，重新得到英格蘭代表隊的席位。

拉舒福特在上場對紐卡素的聯賽重返後備席，坐足90分鐘。就算曼聯連失兩球，落後0：2，阿莫林亦沒有派拉舒福特上陣，最終曼聯亦以0：2落敗，英超3連敗。（路透社）

拉舒福特近期不得曼聯主帥阿莫林重用，連續4場英超沒有上陣，包括對熱刺的聯賽盃的話，更加連續5場球會比賽被棄用。曼聯亦準備讓拉舒福特在1月轉會窗離開，願意聽取其他球會的報價。曼聯除了在合適報價下接受拉舒福特永久轉會，如果有球會願意提出租借費及承擔大部分人工，曼聯也會考慮將拉舒福特外借出去。

此外，拉舒福特亦不願意到土耳其聯賽落班，他不介意繼續留到曼聯，等候阿莫林給予機會。27歲的拉舒福特與曼聯的合約到2028年夏天屆滿。