2025冬窗12大焦點球星　豪門齊搶火熱前鋒曼聯曼城最忙︱轉會專題

撰文：陳旭暉
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2025年1月1日歐洲各大足球聯賽冬季轉會窗開啟，慣常的「冬窗大豪客」一眾英超球會在利潤和可持續發展規則（PSRs）下，去年冬窗已不如之前般瘋狂買人，但這個1月仍有不少值得關注的球星或會離隊，《01體育》整理出12位可能在今個轉會窗離隊的焦點球星。

1. 基奧基尼斯（Viktor Gyokeres），士砵亭

基奧基尼斯今季狀態大勇。（路透社）

2024年神射手會否到曼聯與阿莫林重逢？

基奧基尼斯連續兩季入球如麻，這位26歲瑞典前鋒在2024年一共攻入62個國家隊及球會入球，是今年入球最多球員，比第2位的夏蘭特還要多13球。

目前他正效力葡超榜首球隊士砵亭，預計今個冬季轉會窗會成為大球會搶購目標，曼聯、曼城及阿仙奴等大球會均傳出有意收購這位速度與身型兼備的前鋒。由於曼聯主帥阿莫林11月上任前，在士砵亭與基奧基尼斯共事，並在去年奪葡超冠軍，不時有外國媒體報道兩人或會在奧脫福重聚，最大障礙相信是他的高昂身價——他跟士砵亭的合約被指附帶違約金條款，金額約為8000萬英鎊。

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2. 阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold），利物浦

冬季轉會窗一開，便有報道指皇馬已接觸阿歷山大阿諾特。（Getty Images）

皇家馬德里2025年頭號收購目標

阿歷山大阿諾特為目前足壇最具創造力右閘之一，是英超歷史助攻次數最多後衛。盛傳他受西甲豪門皇家馬德里青睞，著名記者羅曼奴（Fabrizio Romano）表示皇馬視他為2025年頭號目標，同時指暫未知道阿歷山大阿諾特的取態。

他與沙拿、雲迪積克三位利物浦星將，與球隊合約同在今年夏天到期，三人可在1月1日起跟其他球會自由討論轉會。冬季轉會窗一開，外國各大報章便報道皇馬已接觸阿歷山大阿諾特，西班牙《阿斯報》更指皇馬低價出手，僅以約1240萬英鎊（1500萬歐元）求購，但遭「紅軍」明確拒絕。

阿歷山大阿諾特在利物浦出生，又是紅軍青訓出身的「太子」，對球會忠心耿耿，早前對韋斯咸入波後似乎用手勢回擊外界紛擾不斷的轉會傳聞，預計離隊機會不大。不過相信只要一天仍未正式續約，他仍會是今個轉會窗最受關注球星之一。

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3. 拉舒福特（Marcus Rashford），曼聯

拉舒福特似乎留在曼聯機會已不大。（路透社）

遭曼聯棄用　離奧脫福尋新挑戰

曼聯青訓出身的拉舒福特在「紅魔鬼」已踏入效力第10季，表現時好時壞令球迷又愛又恨。盛傳拉舒福特會在今個轉會窗被曼聯劈價放售，以籌集增兵資金。他上月接受英國著名足球記者Henry Winter訪問時，表示已預備好離開母會接受新挑戰，引起不少風波，之後「福仔」連續數仗未進入大軍名單，被主帥阿莫林棄用味甚濃。

雖然拉舒福特的32.5萬英鎊高昂周薪令不少球隊卻步，預計曼聯將轉會費減至半價的4000萬英鎊也難有人接手，不過已多次傳出巴黎聖日耳門（PSG）是他的追求者，亦有傳皇家馬德里有意收購。

「福仔」未獲多少上陣機會以扭轉阿莫林心意，相信一月會出現不少圍繞他的轉會新聞，英國媒體近日便盛傳曼聯希望將他、加拿祖及約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee）借走。

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4. 伊沙克（Alexander Isak），紐卡素

伊沙克入球能力出眾，已多次傳出阿仙奴有意羅致。（路透社）

傳紐卡素標價1.5億英鎊防「黑伊巴」被搶

有「黑伊巴」之稱的伊沙克自2022年加盟紐卡素後表現出色，至今87場各項賽事攻入48球，上季聯賽入21球，在英超僅排夏蘭特及高爾彭馬之後。

具得分能力的中鋒在現今球壇自然搶手，已多次傳出阿仙奴希望買入身高1.92米的伊沙克，皇馬、利物浦、PSG等大球會也被傳有意搶人。英國《每日電訊報》指，紐卡素為這位25歲前鋒標價1.5億英鎊，希望以高價令其他球會卻步。

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5. 丹尼爾奧莫（Dani Olmo），巴塞隆拿

丹尼爾奧莫未能註冊，下半季或難為巴塞上陣。（Getty Images）

巴塞財困下未能註冊　隨時自由身離隊

丹尼爾奧莫在2024年歐國盃表現搶眼，助西班牙再度封王，並獲巴塞隆拿以約5000萬英鎊（6000萬歐元）從RB萊比錫羅致。然而巴塞曾因財務限制而一度無法註冊奧莫，除根度簡主動離隊並放棄餘下兩年薪酬外，剛好巴塞後衛基斯甸臣重創長唞，按例騰出基斯甸臣人工80%，才終能為奧莫註冊，但註冊期只限上半季，至12月31日便完結。

夏天千辛萬苦為他註冊，但冬季期限截止前，巴塞仍未能清出更大人工空間或開拓新財源，被西甲賽會取消奧莫的註冊。奧莫與巴塞的合約中被指附帶條款——如巴塞因未能符合財政公平條款無法為他註冊，奧莫可回復自由身離隊。

奧莫曾在巴塞青訓效力7年，2025年的賀年帖文中，他特意加上一個藍色和一個紅色心型符號，這正是代表巴塞的兩隻顏色，留隊意欲明顯。不過他下半季難為巴塞披甲，英超、德甲多間大球會正密切注視奧莫的動向，看準機會免費搶人。

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6. 域陀奧森漢（Victor Osimhen），拿玻里外借至加拉塔沙雷

域陀奧森漢轉戰土超同樣表現出色。（Getty Images）

合約特別條款意甲神鋒可在1月離隊

域陀奧森漢在2022/23球季以26球成為意甲神射手，更助拿玻里時隔33年後重奪意大利頂級聯賽冠軍，曾傳出成為曼聯、車路士等大球會收購目標。不過去年夏天他遭新任主帥干地棄用，未能在轉會截止日前，加盟盛傳會去的沙特球會吉達艾阿里（Al Ahli）及車路士，反而外借到閂窗日較遲的土超球會加拉薩沙雷。

土耳其媒體曾報道，域陀奧森漢的合約中存在特別違約條款，該球員列出10間球會，當從這些球會收到報價時，他便可在2025年1月轉會窗離隊。26歲的域陀奧森漢目前在加拉塔沙雷各項賽事15場攻入12球，當中包括在歐霸4場3球，表現依然出色，曼聯、阿仙奴、車路士等大球會仍是潛在買家。

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7. 科利安華迪斯（Florian Wirtz），利華古遜

科利安華迪斯在球場上極具創造力。（路透社）

21歲天才進攻中場拒續約

利華古遜上季不敗奪德甲冠軍，華迪斯便是隊中不可或缺的進攻核心。此子年僅21歲，便是德國國腳之一，去年夏天開始已傳出成為拜仁慕尼黑、皇馬等球會目標。上月德國《踢球者》報道，他已跟利華古遜完成續約，但被會方否認，利華古遜CEO Fernando Carro承認，續約失敗的消息可能會讓其他球會更積極求購華迪斯。

Goal.com指曼城也是這位進攻中場的追求者之一。曼城今季表現大幅下滑，上季英超MVP菲爾科頓今季「失靈」，14場聯賽只得1入球1助攻，早前羅曼奴也透露，「藍月亮」或會在冬窗購買進攻球員。

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8. 尼高拉斯威廉斯（Nico Williams），畢爾包

歐國盃後，尼高拉斯威廉斯身價水漲船高。（路透社）

歐國盃MVP獲大球會青睞

現時22歲的尼高拉斯威廉斯在2024歐國盃大放異彩，助西班牙歷史性第4度封王後更獲選決賽MVP。他是畢爾包青訓出身，歐國盃後，巴塞隆拿曾嘗試收購尼高拉斯威廉斯，但最終未成事。

此子今季助攻及創造機會次數都排畢爾包隊內首位，在場上的創造力自是賣點。德國《圖片報》報道，目前他在拜仁的收購名單中排得相當前。據報尼高拉斯威廉斯違約金5000萬英鎊（6000萬歐元），此價格在現今球壇來說不算高昂，除拜仁外，巴塞、曼聯、PSG和阿仙奴等球隊都有興趣買入這位翼鋒。

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9. 紐奴文迪斯（Nuno Mendes），巴黎聖日耳門

紐奴文迪斯或冬天轉投曼聯。（路透社）

阿莫林前愛將或加盟曼聯解燃眉之急

紐奴文迪斯近年為巴黎聖日耳門及葡萄牙國家隊主力左閘，兩度入選法國職業球員公會（UNFP）法甲年度最佳陣容。不過法國RMC Sport近日指，他已拒絕巴黎聖日耳門開出的新約並希望離隊。

今個轉會窗，與曼聯傳出消息的球星不少，但轉會資金受限下，文迪斯可說是可信性最高一個。2020年2月，還是士砵亭青年軍的文迪斯被阿莫林賞識而升上一隊，之後成為球隊絕對主力，翌季助士砵亭奪葡超、聯賽盃及葡萄牙超級盃，他本人也入選葡超全季最佳陣容，可以說十分適合阿莫林的戰術體系。

羅曼奴之前曾表示，曼聯近年缺乏左閘，2025年打算在此位置增兵，他近期補充，「紅魔鬼」也十分欣賞文迪斯。阿莫林近期領軍壓力漸增，左翼衛問題仍未有效解決，與舊部文迪斯再度合作也是不錯辦法。

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10. 約拿芬大衛（Jonathan David），里爾

24歲的約拿芬大衛入球能力出色。（Getty Images）

法甲神射手傳有意離隊或成高質免簽

約拿芬大衛2020年夏天由比利時球會真特加盟里爾，除來投第一季外，至今每季都為隊內神射手。他今季火熱狀態持續，各項賽事26場入17球並交出5助攻，現時以11球排在法甲射手榜首位，由於他的合約季尾便屆滿，今個冬窗可跟其他球會洽談，有傳巴塞、拜仁、PSG、祖雲達斯、國際米蘭及熱刺等球隊都表現出興趣，力搶這位潛在免費加盟的優質球員。

他至今一直未與球會續新約，早前羅曼奴曾指約拿芬大衛打算離隊，日前這位加拿大前鋒則親口表示，留隊機會為「五十五十」：「我正與球會商討中，目前未有決定。」

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11. 般奴古馬雷斯（Bruno Guimaraes），紐卡素

般奴古馬雷斯今季成為紐卡素隊長。（路透社）

紐卡素隊長或成洛迪暫代品

般奴古馬雷斯在2022年加盟紐卡素後，即成為球隊主力中場，更在今季「升呢」做隊長。近期不少外國傳媒報道，曼城有意用他來代替受傷的防守中場洛迪。

TBR Football報道，曼城與利物浦都曾打算購買皇家蘇斯達中場蘇比文迪（Martin Zubimendi），但該西班牙國腳無意到英超作賽，因此曼城將目標轉移到古馬雷斯身上。

由於紐卡素正為歐洲賽席位奮戰，相信不會在季中放走主力，而且有傳古馬雷斯高達1億英鎊的違約金條款會在今夏到期，因此曼城或會等到夏天才出手。

12. 法蘭基迪莊（Frenkie de Jong），巴塞隆拿

迪莊今季大多為後備上陣。（路透社）

未續新約或離巴塞

司職中場的法蘭基迪莊技術清湛，曾在荷蘭國家隊及阿積士有搶眼表現，加盟巴塞隆拿後，此前多次傳出時任曼聯主帥坦赫格想這位舊將帶到奧脫福，但一直未能成事。去年3月腳踝受傷後，他在聯賽僅上陣1場便休戰到10月初才重新披甲，但今季復出後只正選出戰1次，絕大部分時間均任後備或坐冷板。

早前曾傳出迪莊或轉戰沙特聯賽，他的經理人Ali Dursun直斥傳言「瘋狂」，表示迪莊會專心留效巴塞；西班牙《世界體育報》報道，迪莊合約在2026年夏天到期，巴塞隆拿希望他能續約，但目前「情況複雜」，若迪莊不願簽下新約，便會在今季將他賣走。

Teamtalk指利物浦無法引入蘇比文迪後，對迪莊表示出興趣，而且這位27歲的荷蘭中場轉會費只需約2200萬英鎊（2700萬歐元），最大阻礙可能是他目前約30萬英鎊（36.5萬歐元）的高昂周薪，已高於利物浦隊內除沙拿外其他球員，與阿歷山大阿諾特要求續約周薪相近，相信要他降薪才有機會成事。

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總結：各大球會問題浮現

與之前卡些度、安素費南迪斯和迪格蘭賴斯這些防中、全能中場擔任「標王」的轉會窗相比，今個冬天轉會新聞「進取得多」，可以見到上述名單中，大部分都是攻擊球員，而且沒有較出名的中堅。

曼聯作為「流量密碼」，是收購傳聞最多球會，某程度也展現出他們目前攻力疲弱，需要尋找前鋒增加入球，但眾多新聞中可信性最高球員，其實是左閘。

曼聯今個轉會窗會有什麼舉動，備受外界關注。（路透社）

同樣與多名前鋒扯上關係的，還有巴黎聖日耳門及阿仙奴，前者失去麥巴比後，目前仍欠缺一位穩定入球的射手；後者則屢次傳出希望購買中鋒，大將布卡約沙卡最近受傷後，也有傳聞阿迪達有意羅致翼鋒救急。

曼城今季表現低沉，主帥哥迪奧拿明言會在轉會市場「求助」，華迪斯、般奴古馬雷斯的傳聞，側面顯出他們今季中場控制力的不足。

至於各大球會能否通過今次轉會窗增強攻力，應對日漸密集的賽程，則要再觀察之後發展如何。

據報曼城希望透過今次冬窗增強中場。（路透社）
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