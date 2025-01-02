英超｜曼聯陷降班危機　adidas 9億英鎊巨額贊助隨時「凍過水」

曼聯周二（31日）不敵紐卡素後，在英超已遭三連敗，目前排在聯賽第14位，主帥阿莫林（Ruben Amorim）賽後承認球隊「正為護級而戰」。

目前曼聯跨離降班區尚有7分差距，當下未算有危機，可是「紅魔鬼」一旦不幸真的降班，立即要先承受收入上的重大打擊——曼聯2024年度年報列明與運動品牌adidas之間的贊助協議細則，球隊如降班的話這份總值9億英鎊的巨額合約隨時「凍過水」。



曼聯遭遇英超三連敗。（路透社）

曼聯戰績不濟 阿莫林認「正為護級而戰」

阿莫林11月接替坦赫格執掌曼聯帥印後，球隊戰績未見起色，他執教下曼聯近8場聯賽只得2勝1和5負，僅贏過要護級的愛華頓及同陷低潮的曼城，創下近百年曼聯主帥頭8場聯賽最差成績。

日前不敵紐卡素後，曼聯續排聯賽第14位，與第18位的葉士域治有7分差距。阿莫林被問到球隊是否正為護級而戰時回應說：「這是相當明顯的（That is really clear）」。

曼聯倘最終降班，來自adidas的巨額贊助合約或會被提前中止。（Getty Images）

巨額贊助有條件 降班隨時被「閂水喉」

球場上戰績不濟，球會財政也可能受影響。曼聯在2024的年度報告中，提及在2023年7月與球衣贊助商adidas以9億英鎊續約10年的合約細節，包括贊助費金額會根據球隊表現調整。

若曼聯在聯賽、盃賽戰績出色，贊助費最多每年可增加440萬英鎊，但條款也提及降班情況：「若男子一隊無法參加英超，adidas可減少該年50%贊助費；此外，若男子一隊從英超降班，或因其他原因而無法參加英格蘭頂級聯賽，adidas可在一年通知期後提前終止合約。」

戰績直接影響球會財政，相信阿莫林承受壓力不小。（路透社）

下季很大機會先減1000萬英鎊

贊助合約基本費用按年攤分，10年總值9億英鎊，換言之曼聯若最終降班，每季從adidas得到的贊助金額，會由每年9000萬英鎊減半至4500英萬鎊。

年報同時提到，由2025/26球季開始，曼聯如無法參加歐聯，每季贊助費將減少1000萬英鎊。曼聯今季已只能在歐霸作戰，以今季目前表現和成績，來季重返歐聯的機會相當渺茫，因此就算最後不用降班留在英超，adidas給予的贊助費也很大機會「打折」，只剩下8000萬英鎊。

2014年曼聯與adidas簽下為期10年的7.5億英鎊贊助合約，當時已創下足球界最高紀錄。至2016年車路士與Nike簽下為期15年的9億英鎊合約刷新紀錄，至2023年adidas以9億英鎊跟曼聯續約10年至2035年，由於年期較短，再創足球史上最高紀錄。

曼聯目前仍未算陷入降班漩渦，但壓力之下，阿莫林必須盡快帶領球隊重回勝軌，否則巨額贊助合約隨時「凍過水」情況下，管理層或會果斷換帥求變。