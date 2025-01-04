劍擊．青年世界盃｜原子舜阿聯酋站摘銅　四強憾負埃及奧運代表

香港劍擊隊在2024年大豐收，來到新一年延續強勢，18歲小將原子舜（Michael）在花劍青年世界盃阿聯酋富吉拉站，晉身四強，挑戰來自埃及的巴黎奧運代表，即使以13：15僅敗，依然摘下生涯首面青年世界盃銅牌。



2025年首個周末，國際劍聯（FIE）安排舉行各個劍種的青年世界盃，花劍則在阿聯酋的富吉拉（Fujairah）上演分站，原子舜、汪慶嶸、唐令儒、董瑞麒四名港將參賽，四人全數晉級淘汰賽。

18歲的原子舜首圈輪空後，先後輕取中國及斯洛伐克劍手，八強與隊友汪慶嶸碰頭，港隊鎖定至少獲得一面銅牌，今仗戰情緊湊，原子舜以15：14險勝晉級四強，再挑戰埃及劍手、青年世界排名第一的托巴（Abdеlrаhman Tolba），這名埃及劍手年僅17歲，但上年已是埃及的巴黎奧運代表之一，曾經獲得非錦賽亞軍，實力不容忽視，原子舜與他同樣鬥得激烈，最終以13：15僅負，無緣決賽，依然摘下一面銅牌。

原子舜在阿聯酋站摘下銅牌。（受訪者提供）