張家朗出席活動宣傳新專屬波鞋　驚喜落場與小劍手交流

上星期在日本高崎站花劍世界盃摘銅的張家朗，NIKE為這名奧運兩金得主推出第二雙專屬波鞋，張家朗今日（14日）接連出席兩場活動，先與設計師一同分享設計意念，然後再到訪劍擊學校後，與小劍手分享之餘，更驚喜獻技。

以年終世界第一的FIE年度大獎結束2024年，張家朗坦言為艱苦的一年完美作結，他歸功於背後團隊。



張家朗戴上墨鏡登場。（夏家朗攝）

張家朗版本Vomero 5今月發售 從波鞋寄語：緊記自己如何一路走來

張家朗今夏蟬聯奧運金牌，贊助商NIKE以其Don’t Lose Your Way的「金牌精神」作為靈感，再為張家朗推出專屬波鞋，今次選用的是Air Zoom Vomero 5。

戴上太陽眼鏡的穿上印有「Don’t Lose Your Way」的外套登場，他與設計師Mandi Li先在旺角分享設計意念，與在場20多名觀眾交流，觀眾推測張家朗快問快答的答案，當中一條問家朗選劍擊或籃球，他卻揀選籃球，引起全場觀眾的嘩然，張家朗解釋因為父母也是籃球員，他希望與父母透過籃球享受家庭樂。張家朗回答觀眾提問後，再在專屬波鞋上簽名。

張家朗與設計師分享專屬波鞋的設計意念。（夏家朗攝）

張家朗緊接前往上環的劍擊學校，與一眾小劍手分享及交流，當他看到一眾10至14歲的劍手時，他笑言看到小時候的自己。張家朗除了為小劍手擔當裁判，其後更驚喜現身，與勝出的小劍手王子頌（Antonio）交手。張家朗在分享時指，正因自己在劍道上永不放棄，才可創造多次的反勝。

張家朗驚喜獻技，與小劍手交流。（夏家朗攝）

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就算面對小劍手，張家朗同樣發揮其「Comeback King」的本色，曾落後王子頌，他最終都反勝對方，王子頌表示難得與張家朗交手，是他劍擊生涯難忘一頁，他笑言張家朗今次交手未有流汗，他希望再有機會挑戰「劍神」的話，他要令對方出汗。張家朗大讚一眾小劍手，指小劍手的水平超出預期，期待未來他們成為自己隊友。

張家朗與小劍手們合照留念。（夏家朗攝）

難得與張家朗交手，王子頌直言是難忘經驗。（夏家朗攝）

劍擊國際賽在11月開鑼，張家朗出戰兩站，上星期的日本高崎站世界盃摘銅，新賽季首度登上頒獎台。張家朗謙稱今站是幸運，並指與教練有共識，今季初一邊調整，一邊比賽，即使今站摘銅，但家朗指仍有不少進步空間，同時慢慢重拾比賽的節奏。

張家朗在高崎站四強止步，正是不敵奧運決賽的對手馬奇（Alessio Macchi），他指大家之間沒有芥蒂，雙方維持識英雄、重英雄的關係，而且大家都明白所謂的風波，都是不用太上心的事情，所以大家只是專注在劍道上的事情就好。

張家朗。（夏家朗攝）

張家朗過往曾經登上世界第一，卻是首次以「年終世一」的身份結束2024年，家朗笑指最近才知道有年度大獎這回事。當他在出戰高崎站前，家朗特意出席在烏茲別克舉行的年度頒獎禮，領取年終世界第一的FIE年度大獎，他到場時發覺不少出色的劍手都難以獲得這殊榮，亦是為艱苦的2024年作結。

「2024年是辛苦的一年，從上年開始爭奧運資格，然後又要準備奧運，這段時間都十分疲累，而且今次有很多狀態不好的時候，如今克服一切難關，再獲得不同的獎項，這個年度大獎是今年很圓滿的總結。」

張家朗職業生涯首次季終世界排名第一，過了豐收的2024年。

張家朗將今年的殊榮，歸功於背後的教練團隊，「我今年與教練的溝通愈來愈好，就像Maurizio（意大利籍教練），他在劍擊上、體能上幫助我好多，還有物理治療師等的幫助。雖然我一個人登上頒獎台，但是背後的團隊使我更強大。」張家朗認為，團隊的強大提升整個劍擊隊的成績，使更多小將更敢於追夢。