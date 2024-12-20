香港劍擊隊辦奧運祝捷會　江旻憓轉身份有新體悟　順道為馬會宣傳

香港劍擊隊在巴黎奧運取得歷史性佳績，張家朗與江旻憓各奪一金，香港劍擊總會今晚（20日）設宴祝捷，港隊四名奧運代表悉數出席。



（趙子晉攝）

香港劍擊總會今舉辦巴黎奧運祝捷晚宴，四名奧運代表張家朗、江旻憓、何瑋桁、陳諾思悉數出席，並逐一上台接受獎項，而一眾花劍、重劍教練同樣上台接過獎項。

江旻憓亮相馬場領奧運獎金 談新工作難處：要向打工仔致敬

巴黎奧運奪金後急流勇退的江旻憓，改變跑道在馬會擔任對外事務助理經理，今日以一身紅色襯衫配着西裝褸亮相，難得看見一班教練，江旻憓忙於與大家聊天聚舊，Vivian其後穿上港隊外套，與隊友一同合照。

江旻憓再度以運動員與傳媒見面，她熱情地向傳媒打招呼，就像看見老朋友一樣般手舞足蹈，笑言自己是「新造的人」，被問及如何總結2024年時，她一時三刻未能回答，支吾以對，然後以勇往直前來總結，笑指不再向後望。明年香港將主辦全運會的劍擊項目，江旻憓表示將以新身份支持，但未知是什麼角色。

江旻憓笑迎傳媒。（趙子晉攝）

即使江旻憓轉戰職場，她透露自己在體院擔任陪練員，協助一眾隊友，雖然她表示未有機會返回體院，她希望明年做好陪練員的角色，亦對工作有新體悟，「返工都忙碌又好疲累，即使身份（陪練員）依然，但暫未回過體院。現時已比之前更適應工作環境，已經準備好（迎接新挑戰），希望2025年做好陪練的角色。脫離運動員生涯即使沒有以前的高低起跌，但工作就像馬拉松一樣。」

（趙子晉攝）

江旻憓早前為香港舉行的品勢跆拳道世錦賽拍宣傳片造勢，她坦言這是做好陪練員外的另一目標，「我想練回品勢，本身是今年的目標。跆拳道是我自小熱愛的運動，對比劍擊，跆拳就只有快樂的回憶，也想練習一些與自己比賽的運動。」江旻憓笑稱，若然練得好的話，有機會換個身份再出戰。

作為馬會對外事務助理經理，江旻憓不忘向記者們宣傳，笑問大家有沒有入馬場，並透露來年一月有殘奧賽馬日，邀請一眾記者到場。

（趙子晉攝）

2024/25劍擊國際賽賽程